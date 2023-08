Polacy mają nawięcej aut w UE. Niestety 41 proc. z nich ma ponad 20 lat

To nie jedyny nasz motoryzacyjny rekord. Mamy także najstarsze auta w całej UE. Aż 41 proc. samochodów w Polsce ma ponad 20 lat. W najbliższych latach powinno przybywać nowszych i bardziej ekologicznych pojazdów elektrycznych, choć - pod względem elektromobilności – nasz kraj aktualnie jest jednym z najgorszych w Europie. Eksperci porównywarki rankomat.pl przeanalizowali, jak Polska wypada pod względem liczby i wieku zarejestrowanych samochodów osobowych w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Sprawdzili również, czy rocznik pojazdu i jego przebieg wpływają na cenę ubezpieczenia OC.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polska ma najwięcej aut w UE

W 2021 r. na terytorium Unii Europejskiej było zarejestrowanych 253,3 mln samochodów osobowych. Najwięcej w Niemczech (48,5 mln), Włoszech (39,8 mln) i Francji (38,7 mln). Polska pod tym względem zajęła czwarte miejsce (25,8 mln) i nieznacznie wyprzedziła Hiszpanię (24,9 mln) – wynika z danych Eurostatu. Jednak nieco lepszym wskaźnikiem może być liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2021 r. Polska była pod tym względem liderem w Unii Europejskiej z wynikiem 687/1000. Na podium znalazły się jeszcze Luksemburg (681/1000) i Włochy (675/1000). Z kolei ostatnie miejsce w zestawieniu zajęła Rumunia (400/1000), nieznacznie wyprzedzając Łotwę (404/1000) i Bułgarię (414/1000).

Jednocześnie na polskich drogach dominują wiekowe auta. W 2021 r. Polska miała najwyższy odsetek w Unii Europejskiej zarejestrowanych samochodów osobowych powyżej 20 lat (41,3 proc.). Na podium znalazły się jeszcze Estonia (33,2 proc.) i Finlandia (29,1 proc.). Natomiast najmniej dwudziestoletnich pojazdów można spotkać na drogach Luksemburga (5,2 proc.), Danii (5,3 proc.) i Holandii (7 proc.). Ponadto w 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych 37,1 proc. samochodów osobowych w wieku 10-20 lat, 10,5 proc. w przedziale 5-10 lat, 6,2 proc. od 2 do 5 lat oraz 4,9 proc. do 2 lat. Z kolei w Unii Europejskiej najwięcej nowych aut do 2 lat jest w Luksemburgu (19,1 proc.), Niemczech (17,8 proc.) i Szwecji (17,8 proc.). Nieco lepiej Polska wypada pod względem średniego wieku samochodów osobowych w Unii Europejskiej, który w 2021 r. wyniósł 14,5 lat. Oznacza to ex aequo z Węgrami 17 miejsce na 24 uwzględnione państwa. Udało się nam wyprzedzić m.in. Grecję (17 lat), Czechy (15,6 lat) i Litwę (14,6 lat). Z kolei liderem rankingu jest Luksemburg (7,6 lat), który wyprzedził Danię (8,5 lat) i Austrię (8,7 lat) – wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

Starsze aut równa się wyższa składka ubezpieczenia

Wiek to jeden z czynników branych pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy kalkulacji ceny ubezpieczenia pojazdu. Zwykle im starsze auto, tym wyższa składka. W pierwszym półroczu 2023 r. średnio najwięcej za OC płacili właściciele samochodów w wieku 10-20 lat (514 zł). Jednak nieco mniej na polisę musieli wydać posiadacze pojazdów powyżej 20 lat (485 zł) – wynika z danych porównywarki rankomat.pl. W pierwszym półroczu 2023 r. najczęściej kierowcy ubezpieczali samochody z przebiegiem 151-250 tys. km (38,1 proc.). Nieco mniej w przedziale 51-150 tys. km (23,8 proc.), oraz 251-350 tys. km (23,1 proc.).