Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na początku października w malezyjskim mieście Johor Bahru. W poruszającej się Omodzie 5 całkowicie odłączyła się tylna oś. Nagrania i zdjęcia ukazujące tę sytuację szybko obiegły internet.

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Z Omody 5 odpadły tylne koła. Poważna awaria w Malezji

Władze Malezji natychmiast wprowadziły obowiązujący w całym kraju zakaz sprzedaży oraz rejestracji Omody 5. Ma on obowiązywać do momentu ostatecznego wyjaśnienia przez służby, czy powodem usterki było zdarzenie drogowe, czy wada fabryczna.

„Nie będziemy tolerować żadnych naruszeń zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg. Producenci samochodów mają obowiązek zapewnić, że sprzedawane pojazdy spełniają wszelkie wymagania techniczne związane z bezpieczeństwem” – brzmi fragment oświadczenia Malezyjskiego Departamentu Transportu Drogowego, które cytuje Auto Świat.

Jak podaje serwis, władze przeprowadzą kontrolę w montowniach Omody w Malezji. Zażądały również od importera kontroli i akcji naprawczej zarejestrowanych już aut.

Awaria Omody 5. Jest reakcja polskiego importera marki

Na sprawę zareagował importer marki Omoda w Polsce. W swoim komunikacie uspokaja polskich kierowców i wyjaśnia, że samochody oferowane w naszym kraju mają inną konstrukcję niż te dostępne w Malezji. Tamtejsze auta posiadają prostą belkę skrętną, której punkty mocowania uległy awarii podczas zdarzenia w Johor Bahru. Z kolei Omody sprzedawane z europejskimi homologacjami wyposażone są w niezależne zawieszenie wielowahaczowe.

Tym samym polscy kierowcy jeżdżący autami marki Omoda posiadającymi europejskie homologacje nie muszą się martwić. Jeśli jednak swój samochód sprowadzili bezpośrednio z Chin, wówczas – jak zauważa Auto Świat – powinni sprawdzić, czy nie posiada on belki skrętnej. W razie stwierdzenia jej obecności powinni natomiast rozważyć dokładną kontrolę tylnego zawieszenia.

Omoda 5 cieszy się dużą popularnością wśród Polaków

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, które przywołuje serwis Bankier.pl, Omoda 5 jest obecnie trzecim najczęściej rejestrowanym nowym chińskim autem w naszym kraju. Przez pierwsze trzy kwartały 2026 r. zarejestrowano w Polsce 5455 egzemplarzy tego modelu.

Ponadto w zestawieniu zakupów dokonywanych przez osoby prywatne Omoda 5 znalazła się na dziesiątym miejscu wśród najchętniej wybieranych samochodów osobowych w naszym kraju.