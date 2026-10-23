Południowokoreańska agencja Yonhap poinformowała, że nowe przepisy wejdą w życie w poniedziałek 26 października. Baza lotnicza Kadena to największa i najważniejsza amerykańska baza Sił Powietrznych w Azji Wschodniej, nazywana „Kluczem Pacyfiku”.

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Pojazdy te stwarzają niedopuszczalne i niemożliwe do ograniczenia ryzyko dla naszego personelu i naszej misji – oświadczyła rzeczniczka bazy, podpułkownik Alli Stormer. Nie sprecyzowała jednak, jakie konkretnie zagrożenia skłoniły dowództwo do podjęcia takiej decyzji.

USA zakazują wjazdu samochodów BYD do bazy wojskowej w Japonii

BYD w 2025 r. wyprzedził Teslę pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie. Firma rozwija działalność m.in. w Japonii – w lipcu wprowadziła na tamtejszy rynek elektryczny model Racco.

Pentagon umieścił w czerwcu BYD, a także firmę Alibaba, Baidu i producenta samochodów NIO na liście podmiotów, które – według amerykańskiego resortu obrony – wspierają chińskie wojsko. BYD zaprzeczył tym zarzutom i zapowiedział kroki prawne w celu ochrony swoich interesów.

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Podobne ograniczenia wobec pojazdów Tesli wprowadzały wcześniej Chiny. W 2021 r. zakazano im wjazdu do części obiektów rządowych, argumentując tę decyzję względami bezpieczeństwa, dotyczącymi kamer zainstalowanych w samochodach. Restrykcje te zniesiono w 2024 r.

Polska wprowadziła zakaz w lutym 2026

W Polsce taki zakaz obowiązuje od lutego. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła, zdecydował o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronionych obiektów wojskowych.

Rzecznik SGWP, płk Marek Pietrzak, przekazał, że „w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka (…) szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych”. Chodzi m.in. o dane dotyczące lokalizacji, obrazu czy dźwięku, które mogą być rejestrowane przez pokładowe czujniki i kamery.

Ten sam zakaz dotyczy pojazdów Tesla – poinformował portal Cyberdefence24.

Podobne restrykcje wdrożono w części zakładów przemysłowych oraz rafineriach, np. w ramach Grupy Orlen oraz jej czeskiej spółki Orlen Unipetrol, w tym rafinerii w Litvínovie, Kralupach nad Wełtawą, Pardubicach i Neratovicach. Chiński samochód nie wjedzie także na teren rafinerii w Płocku.