Dla uatrakcyjnienia swoich modeli firmy wprowadziły szereg ciekawych opcji modelowych. W Fordzie jest to znana od lat seria ST-Line, którą można teraz połączyć z pakietem Black, czyli czarnymi elementami takimi jak wlot powietrza, felgi czy obramowania ramek drzwi. Pakiet ST-Line wyróżnia też nowy wzór zderzaka, wyeksponowane dwie końcówki układu wydechowego, większe felgi (w opcji 19 i 20-calowe). Dzięki tym dodatkom Kuga nabiera jeszcze bardziej dynamicznego charakteru. W Toyocie taką nietuzinkową wersją jest GR Sport z wyjątkowymi detalami stylistycznymi i również utrzymanym w czarnym kolorze. Dla tych co lubią bardziej luksusowo Ford przygotował wersję Vignale, w Toyocie tego odpowiednikiem jest wersja Executive. Rav4 dodatkowo można kupić z bardziej offroadowym stylu - to wersja Adventure. Z ciekawostek na pewno trzeba wspomnieć o prostym, ale bardzo skutecznym rozwiązaniu w Fordzie. to wysuwane osłony na krańcach drzwi. Chroniące podczas otwierania i dzięki temu nie mamy w Fordach poobijanych krawędź drzwi.

To takim modelom jak Kuga i Rav4 zawdzięczamy ekspansję SUV-ów i wyparcie z rynku klasycznych kombi i minivanów. Kto raz spróbuje wyższej pozycji za kierownicą, która daje i lepszą widoczność i łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie i większe poczucie bezpieczeństwa ten nie wróci do klasycznych modeli. Ford Kuga to jeden z najbardziej obszernych modeli w swojej klasie. Miejsca jest pod dostatkiem dla wszystkich pasażerów, pod warunkiem, że jest ich czterech. Z przodu nad głową Ford oferuje więcej miejsca, a za to z tyłu, na wysokość ma go nieco mniej. Kuga ma przesuwaną tylną kanapę i regulowany kąt pochylenia tylnego oparcia. W zależności sytuacji i potrzeb możemy mieć więcej miejsca na nogi pasażerów lub powiększyć bagażnik. Co do jego pojemności to w Kudze zmieści się o sto litrów mniej bagażu niż w Toyocie. Według danych fabrycznych do Forda zmieści się 475 litrów, a po rozłożeniu tylnych foteli 1534 l. W Rav4 jest to odpowiednio 580 litrów i 1690 l. To jeden z najlepszych wyników w segmencie. Jednak to Ford ma o 124 kg większą od Toyoty maksymalną ładowność (Kuga - 589 kg, Rav4 - 465 kg). Wracając do samego bagażnika to warto zauważyć jeden detal. Boki przestrzeni załadunkowej Kugi wyłożone są wykładziną, w Toyocie jest to niestety twardy plastik, który przy codziennej eksploatacji łatwo zarysować.