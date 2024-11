Niedźwiedź zdewastował wnętrze Rolls-Royce'a. Oszustwo ubezpieczeniowe w USA

Niedźwiedzie w Kalifornii coraz częściej pojawiają się na obszarach miejskich. W internecie na wielu filmach widać jak te groźne zwierzęta potrafią nawet otworzyć frontowe drzwi domów letniskowych. A skoro niedźwiedzie radzą sobie z drzwiami domów, to z pewnością potrafią też otwierać drzwi samochodu. Tak przynajmniej pomyślał jeden z oszustów ubezpieczeniowych w USA. Według doniesień amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej doszło do zniszczenia wnętrza Rolls-Royce Ghost, za które rzekomo odpowiadał... niedźwiedź, który w jakiś sposób wszedł do tej luksusowej limuzyny. Taki sam przypadek zanotowano z dwoma Mercedesami – AMG G63 i prawie nową klasą E. Kiedy ubezpieczyciel bliżej przyjrzał się tej sprawie zdemaskował rzekome wtargnięcie drapieżników jako próbę wyłudzenia odszkodowania.

Reklama

Czytaj więcej Ubezpieczenia Ubezpieczyciele chcą zaoszczędzić przy likwidacji szkód. Naprawy przy użyciu używanych części Ubezpieczyciele samochodów, którzy płacą odszkodowania lub naprawę powypadkową borykają się z gwałtownym wzrostem cen części zamiennych. Niemiecki Alianz planuje zrobić rewolucję i dopuścić naprawę przy użyciu używanych części.

Kostium niedźwiedzia łącznie ze sprzętem, którego użył oszust ubezpieczeniowy California Department of Insurance

Czterech Kalifornijczyków, którzy są obecnie podejrzani o oszustwa ubezpieczeniowe w tej sprawie zostali tymczasowo aresztowani. To oni mają być odpowiedzialni za fałszywe ataki niedźwiedzi. Jeden z nich zgłosił firmie ubezpieczeniowej uszkodzenie swojego Rolls-Royce'a przez niedźwiedzia. Do zdarzenia miało dojść na wschód od Los Angeles, nad jeziorem Arrowhead. Jako dowód przedstawił ubezpieczycielowi nagranie z kamery monitoringu, która filmowała całe zajście. Drugi z zatrzymanych zwrócił się do innej firmy ubezpieczeniowej z tą samą historią, tyle że tym razem chodziło o zdewastowane wnętrze Mercedesa G63, a kolejny zgłosił się do firmy ubezpieczeniowej o wypłacenie szkody za Mercedesa klasy E. W sprawę zaangażował się Kalifornijski Departament Ubezpieczeń (CDI – California Department of Insurance), który m.in. ma chronić przed nieuczciwymi decyzjami towarzystw ubezpieczeniowych. CDI zajmuje się również drugą stroną rozstrzeń - jeśli firma ubezpieczeniowa podejrzewa oszustwo ze strony klientów.