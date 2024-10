Ceny OC rosną w perspektywie rocznej, kwartalnej i miesięcznej. Nic dziwnego, strata techniczna ubezpieczycieli w segmencie OC pogłębia się – według danych Komisji Nadzoru Finansowego - wynosi już ponad 160 mln zł. Choć ubezpieczyciele w I połowie tego roku zebrali o 10 proc. więcej składki za obowiązkowe polisy komunikacyjne, to wydali blisko 12 proc. więcej na odszkodowania za kolizje i wypadki na drogach. Średnia wartość szkody wzrosła o ponad 10 proc. i przekroczyła już 10 tys. zł. Te czynniki powodują, że ubezpieczyciele muszą podnieść ceny, aby nie odnotować jeszcze większych strat.

Eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli. I tak średnia cena OC w III kwartale 2024 roku wyniosła 680 zł, czyli była o 27.8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ostatnim kwartale odnotowano podwyżkę również w stosunku do II kwartału 2024 roku. Wyniosła ona 41 zł, jednak od początku 2023 roku, średnia składka wzrosła już o 190 zł. - Pierwsze podwyżki opłat w perspektywie rocznej za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne zaczęliśmy odnotowywać w II kwartale 2023 roku. Od tego czasu średnia cena OC wzrosła już o 38,7 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału tego roku, koszty obowiązkowej polisy w III kwartale 2024 roku zwiększyły się natomiast o ponad 6 proc. Trend wzrostu cen wciąż się utrzymuje. Warto więc porównywać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dzięki temu, wybierając najkorzystniejszą propozycję, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Ceny składki OC idą w górę

W III kwartale 2024 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego (790 zł), dolnośląskiego (749 zł) i mazowieckiego (740 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województwa podkarpackiego (566 zł) świętokrzyskiego (577 zł) i opolskiego (591 zł). Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Podwyżki wyniosły od 22,5 proc. (woj. mazowieckie) do 30,9 proc. (woj. śląskie). W III kwartale 2023 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (925 zł), Gdańska (914 zł) i Szczecina (857 zł). Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola (682 zł), Katowic (687 zł) i Rzeszowa (688 zł). Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Wrocławiem wyniosła aż 35,6 proc. We wszystkich miastach wojewódzkich ceny OC wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Największe wzrosty dotyczyły mieszkańców Opola (40 proc.), a najniższe Warszawy (20,7 proc.). W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – w III kw. 2024 r. 18-latkowie wydawali średnio na obowiązkowe polisy 2545 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 61-latkowie (573 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (649 zł), a najdroższe BMW (802 zł). Biorąc pod uwagę napęd, to właściciele hybryd musieli nastawić się na największe wydatki (średnio 709 zł), natomiast aut w pełni elektrycznych na najmniejsze (589 zł)