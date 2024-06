OC coraz droższe. W ciągu roku cena ubezpieczenia wzrosła o ponad 20 proc.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu „Ranking – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych”, przygotowanej przez rankomat.pl. Średnia cena OC w I półroczu 2024 r. wyniosła 610 zł. Była tym samym wyższa o 108 zł (21,5 proc.) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku odnotowano również podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2024 roku o 639 zł i była wyższa o 64 zł niż we wcześniejszym okresie. - Po wieloletnim okresie spadku cen ubezpieczeń komunikacyjnych, pierwsze podwyżki za obowiązkowe polisy OC zaczęliśmy odnotowywać w II kwartale 2023 roku. Od tego czasu średnia cena OC wzrosła już o 23,8 proc. W porównaniu do I kwartału tego roku, średnia cena OC w II kwartale wzrosła natomiast o 11,1 proc. Tak dynamiczne wzrosty cen z pewnością są mocno odczuwalne przez kierowców. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na to, jakie propozycje mają dla nas firmy ubezpieczeniowe. Porównując oferty i wybierając najkorzystniejszą propozycję ubezpieczenia, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych – komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Reklama

Rankomat

Wzrost cen obowiązkowego ubezpieczenia dla kierowców nie jest zaskoczeniem. Przez ostatnich kilka lat ubezpieczyciele walczyli o udziały rynkowe i obniżali ceny polis OC. W I półroczu ubiegłego roku średnia cena OC była niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 o 4,2 proc. Jednak w drugim kwartale 2023 roku sytuacja zmieniła się i ceny ubezpieczeń zaczęły iść w górę. Branża zaczęła tracić pieniądze na sprzedaży nierentownych ubezpieczeń. Z danych KNF wynika, że w 2023 roku ubezpieczyciele po raz pierwszy od 7 lat zanotowali stratę techniczną na sprzedaży polis OC w wysokości 94,3 mln zł. W najbliższych miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów.

Czytaj więcej Prawo Koniec wizyt w urzędzie. Samochód zarejestrujesz przez internet Rejestracja samochodów przez internet ma być łatwa i powszechnie dostępna, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm leasingowych, salonów czy importerów. Niestety poczekamy na to jeszcze 2,5 roku.