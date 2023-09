Obniżka względem najwyższego poziomu jest na tyle znacząca, że pozwala już pokryć koszt ubezpieczenia OC. Korzyść ta może jednak okazać się krótkotrwała: samochody znowu będą drożeć – ostrzegają eksperci. - Analizując wpływ obniżki WIBORu na ratę kredytu za auto używane czy też ratę leasingu za nowy samochód można dojść do wniosku, że obniżka stóp to przedwyborczy prezent w postaci darmowego OC do kupowanego pojazdu – stwierdza Arkadiusz Zaremba, dyrektor zarządzający Otmoto Klik. Analitycy Carsmile obliczyli miesięczną ratę dla dwóch pojazdów: jednego o cenie zakupu 150 tys. zł netto, co jest poziomem zbliżonym do obecnej średniej rynkowej i drugiego o wartości 250 tys. zł netto. Przyjęli wkład własny na poziomie 10 proc., 20-procentową wartość wykupu i 5-letni czas trwania umowy. Ratę dla stopy WIBOR z dnia 11 września w wysokości 5,96 proc. porównano ze szczytową wartością 7,6 proc., jaką WIBOR osiągnął pod koniec listopada 2022 r.

Z symulacji wynika, że rata leasingu dla tańszego auta skurczyła się w stosunku do listopada o 127 zł netto (156 zł brutto). Obniżkę tej skali dla podanych warunków umowy leasingowej można odnieść do Audi Q3 (w wersji 35 TFSI mHEV sTronic) czy Volvo XC40 (wersja B3 core out). Z kolei rata za samochód wart 250 tys. zł netto zmalała względem listopada ubiegłego roku o 211 zł netto (260 zł brutto), co może dotyczyć leasingu BMW 330i (w wersji M sport out) czy Mercedesa Vito w wersji 116 CDI L3. Jeśli przyjmiemy kwotę rocznego ubezpieczenia OC dla tego typu samochodów na poziomie ok. 700 zł, czyli nieco ponad 58 zł miesięcznie, to okaże się, że obniżka raty z tytułu spadku WIBOR z nawiązką pokryje koszt tej polisy – twierdzi Carsmile.

Analitycy Otomoto Klik sprawdzili, o ile zmniejszyła się rata kredytu na auto używane. Ponieważ kwota finansowania samochodu jest niższa, obniżki stóp przekładają się na spadek raty w mniejszym stopniu, niż w przypadku aut nowych. Ale i tu widać pewne korzyści z cięcia stóp. Przykładowo rata kredytu w wysokości 50 tys. zł spadła od najwyższego, listopadowego poziomu WIBOR o 45 zł brutto, a rata kredytu w wysokości 36 tys. zł (to średnia wartość kredytu w serwisie Otomoto Klik) zmalała o 33 zł. Carsmile zwraca jednak uwagę, że tak radykalna obniżka stóp procentowych – o 0,75 pkt proc. – doprowadziła do znacznego osłabienia złotego. Tymczasem im złoty jest słabszy, tym droższe stają się samochody importowane do Polski. - Nawet jeśli nie przełoży się to wprost na cenniki w złotych, z pewnością ograniczy obserwowane obecnie rabaty na rynku nowych aut, bo dla importera koszt zakupu auta jest teraz wyższy – uważa Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.