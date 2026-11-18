Historia polskiego samochodu elektrycznego zdążyła już zaliczyć kilka zwrotów akcji. Pierwotnie spółka ElectroMobility Poland chciała produkować Izerę z wykorzystaniem technologii chińskiego koncernu Geely. Tamten plan ostatecznie upadł, podobnie jak sama koncepcja samochodu znanego z pokazanych kilka lat temu prototypów.

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Spółka nie została jednak zamknięta. Projekt gruntownie przebudowano, a w maju 2026 r. spółka EMP wskazała nowego partnera strategicznego – tajwański koncern Hon Hai Technology Group, szerzej znany jako Foxconn. Jego motoryzacyjnym ramieniem jest spółka Foxtron Vehicle Technologies, zajmująca się rozwojem samochodów elektrycznych i platform dla innych producentów.

Zmieniła się także sama skala przedsięwzięcia. Zamiast jednego samochodu i fabryki projekt zakłada budowę w Jaworznie całego hubu produkcyjno-rozwojowego i centrum badawczo-produkcyjno-rozwojowego i centrum badawczego oraz stworzenie nowej europejskiej marki. Na początek planowane są trzy modele. I co ważne – nazwa Izera ma przejść do historii. Jak podaje „Rzeczpospolita”, EMP zamierza stworzyć nową markę, pod którą samochody będą sprzedawane nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Europy.

Najważniejsza umowa wciąż nie została podpisana

Na dziś najważniejszym brakującym elementem pozostaje finalna umowa między EMP a Foxconnem. Strony oficjalnie ogłosiły strategiczne partnerstwo już w maju, ale docelowa spółka joint venture nie została jeszcze formalnie powołana. Według najnowszych informacji negocjacje są jednak na końcowym etapie.

– Finiszujemy z negocjacjami, jesteśmy na ostatniej prostej – powiedział „Rzeczpospolitej” prezes EMP Cyprian Gronkiewicz. Według jego deklaracji umowa ma zostać podpisana jeszcze w 2026 r., być może już w listopadzie. Podobnie wypowiadają się przedstawiciele Foxconna. Jun Seki, odpowiadający w koncernie za strategię dotyczącą samochodów elektrycznych, mówił o możliwości osiągnięcia porozumienia „bardzo niedługo”. Dopiero podpisanie tej umowy pozwoli ostatecznie przejść od strategicznych deklaracji do wspólnego programu samochodowego.

Ponad 100 aut Foxtrona przyjedzie do Polski

Jedna z najciekawszych nowych informacji dotyczy planowanych szeroko zakrojonych testów samochodów Foxtrona w Polsce. Szu I. Lu, wiceprezes Foxtron Vehicle Technologies odpowiedzialny za rozwój strategiczny i innowacje, powiedział „Rzeczpospolitej”, że po sfinalizowaniu współpracy firma zamierza wysłać do Polski ponad 100 prototypowych samochodów. Nie chodzi wyłącznie o klasyczne testy wykonywane przez inżynierów. Samochody mają pozwolić sprawdzić tajwańską technologię w warunkach charakterystycznych dla Polski i innych krajów naszej części Europy. Testowane będą m.in. ustawienia zawieszenia i podwozia, oprogramowanie sterujące samochodem, charakterystyka napędu, zachowanie pojazdów w innym klimacie oraz współpraca z europejską infrastrukturą ładowania. Foxtron chce uwzględnić także stan dróg i lokalny styl jazdy.

Tajwańczycy deklarują również, że część samochodów ma zostać udostępniona lokalnym kierowcom. Ich uwagi mają później trafić do inżynierów pracujących nad docelową konstrukcją. To istotna zmiana w stosunku do wcześniejszej historii projektu. Zamiast pokazywania gotowego prototypu, który dopiero później trzeba byłoby przekształcić w samochód produkcyjny, EMP i Foxtron chcą wcześniej dokładnie sprawdzić technologię w lokalnych warunkach.

Foxtron Bria Foto: Materiały prasowe

Te samochody nie będą „nową Izerą”

Foxtron ma już sporą gamę własnych konstrukcji i samochodów referencyjnych. W ostatnich tygodniach w polskich mediach pojawiały się przede wszystkim nazwy Bria i Cavira.

Nie oznacza to jednak, że któryś z tych modeli zostanie po prostu przemianowany i zacznie zjeżdżać z taśmy w Jaworznie. Samochód dla EMP ma powstać na nowszej platformie, nad którą Foxtron dopiero pracuje. Obecne modele pozwalają natomiast zobaczyć, jakie kompetencje ma przyszły partner technologiczny i w jaki sposób rozwija samochody dla różnych klientów. Dobrym przykładem jest Foxtron Bria. W wersji z napędem na obie osie ma dwa silniki rozwijające łącznie 400 KM i rozpędza się do 100 km/h w 3,9 s. Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) ma pojemność 57,7 kWh, a maksymalna moc ładowania wynosi 134 kW.

Co ciekawe, ta sama konstrukcja pokazuje, jak działa model biznesowy Foxtrona. Mitsubishi zamówiło u Tajwańczyków samochód przeznaczony na rynki Australii i Nowej Zelandii. Model ma tam trafić jako elektryczne Mitsubishi ASX VR-e. Japoński producent oficjalnie potwierdził, że samochód jest rozwijany przez Foxtron i produkowany na Tajwanie przez Yulon Motor. Podobny sposób współpracy – choć na znacznie większą skalę i z produkcją w Polsce – ma być wykorzystany przez EMP.

Pieniądze tym razem już są

Największą różnicą w stosunku do wcześniejszych lat jest finansowanie. W maju 2026 r. EMP i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec sierpnia fundusz objął akcje EMP i przekazał spółce blisko 4,5 mld zł wkładu inwestorskiego, stając się jej większościowym akcjonariuszem. Pieniądze mają sfinansować nie tylko samą fabrykę. Polski Hub Elektromobilności ma obejmować zakład produkcyjny, zaplecze inżynieryjne i badawczo-rozwojowe oraz rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Zakład ma dysponować m.in. spawalnią nadwozi, lakiernią, linią montażową, a także umożliwiać montaż pakietów baterii i elektrycznych układów napędowych.

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Fabryka w 2027 r., samochody w 2029

Według obecnego harmonogramu budowa zakładu w Jaworznie ma ruszyć w marcu lub kwietniu 2027 r. Pierwsze samochody mają zjechać z linii w drugiej połowie 2029 r. Ten termin pojawia się zarówno w zapowiedziach EMP, jak i w oficjalnych dokumentach związanych z finansowaniem projektu. Sama spółka ma w tym czasie szybko rosnąć. Dziś zatrudnia około 80 osób, ale pod koniec 2027 r. zespół ma liczyć już kilkaset osób. Rozbudowywane będą przede wszystkim działy inżynieryjne, centrum badawczo-rozwojowe oraz struktury odpowiedzialne za przyszłą sprzedaż. Na start planowane są trzy modele. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie będą ich nadwozia i parametry.

To ma być projekt europejski, nie tylko polski

EMP nie chce ograniczać sprzedaży do naszego kraju. Według aktualnych planów Polska ma pozostać największym pojedynczym rynkiem, ale odpowiadać za mniej niż połowę sprzedaży. W ciągu kilku lat od rozpoczęcia produkcji samochody nowej marki mają być dostępne w 18–20 państwach Europy.

To tłumaczy, dlaczego EMP nie spieszy się z wyborem nowej nazwy. Musi być zrozumiała i łatwa do wykorzystania nie tylko w Polsce, ale również na dużych rynkach Europy Zachodniej.

Istotny ma być również udział europejskich części. Oficjalne założenia hubu mówią o rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw i stopniowym zwiększaniu udziału komponentów wytwarzanych w Unii Europejskiej. NFOŚiGW wskazuje, że docelowo około 70 proc. wartości komponentów ma pochodzić z UE przy znaczącym udziale dostawców z Polski.

Co wiadomo dziś o EMP?

Po latach zapowiedzi sytuacja jest jaśniejsza niż na wcześniejszych etapach projektu, ale kilka kluczowych kwestii nadal pozostaje otwartych.

EMP ma zabezpieczone finansowanie i działkę w Jaworznie. Foxconn został wybrany na partnera strategicznego, Foxtron ma dostarczyć technologię i uczestniczyć w rozwoju samochodów, a produkcja jest planowana na 2029 r. Jest również plan stworzenia trzech modeli, europejskiej sieci sprzedaży oraz zaplecza badawczo-rozwojowego w Polsce.

Nadal nie podpisano jednak finalnej umowy joint venture. Nie znamy wyglądu samochodów, ich nazw, cen ani pełnej specyfikacji technicznej.

Dlatego pojawienie się ponad 100 Foxtronów na polskich drogach nie będzie oznaczało, że właśnie patrzymy na gotową nową Izerę. Będzie początkiem znacznie mniej efektownego, ale dużo ważniejszego etapu – sprawdzania technologii, zbierania danych i dostosowywania przyszłych samochodów do warunków panujących w Polsce i w innych krajach Europy.