Volkswagen Polo
Jeszcze kilka lat temu 70 tys. zł dawało w polskich salonach znacznie większy wybór. Od tego czasu ceny nowych aut mocno wzrosły, m.in. za sprawą pandemii, napięć geopolitycznych i kosztów przechodzenia na napęd elektryczny. Jednocześnie regulacje dotyczące emisji spowodowały, że segment samochodów najmniejszych mocno się skurczył. Dziś chińskie marki coraz śmielej walczą o klientów, a cena znów staje się jednym z głównych argumentów w tej rywalizacji. Dlatego koncern VW wprowadził nowe, atrakcyjnie wycenione wersje. Sprawdzamy, jakie nowe samochody można dziś kupić w Polsce za 70 tys. zł lub mniej.
Te kwoty najlepiej oceniać na tle ostatnich lat. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR średnia ważona cena nowego auta osobowego wynosiła w 2019 r. 111 684 zł. W 2021 r. wzrosła o ok. 10 proc., w 2022 r. o 14,9 proc., do 155 338 zł, a w 2023 r. o kolejne 18 tys. zł, do blisko 173 tys. zł.
Pandemia zatrzymywała fabryki, a brak półprzewodników wydłużył oczekiwanie na auto średnio do pół roku, a w przypadku niektórych wersji nawet do roku. Kredyt też zdrożał – stopa referencyjna NBP wzrosła z 0,1 proc. w 2020 r. do 6,75 proc. przed obniżkami w 2023 r.
Od 2024 r. tempo wzrostu cen słabnie. Średnia za 2024 r. wyniosła 180 298 zł (+4,7 proc.), w 2025 r. przybyło już tylko ok. 4,2 tys. zł, a po siedmiu miesiącach 2026 r. IBRM SAMAR podaje ok. 187 tys. zł. Najtańsze auto z naszego zestawienia kosztuje mniej niż jedną trzecią tej kwoty.
Importerzy walczą rabatami, także na rocznik 2026. Presję wywierają chińskie marki – według IBRM SAMAR miały 8,2 proc. rynku w 2025 r. i 13,7 proc. od stycznia do września 2026 r.
Koszty podnoszą również przepisy. Od 7 lipca 2024 r. każde nowe auto w UE musi mieć pakiet systemów bezpieczeństwa GSR2, którego koszt Komisja Europejska szacowała na 400–1500 euro na samochód. Od 29 listopada 2026 r. norma Euro 7 obejmie nowe homologacje, a rok później wszystkie nowe auta. W Niemczech, jak podaje JATO Dynamics, nowe samochody zdrożały w latach 2019–2024 o 40 proc.
5 najtańszych samochodów na polskim rynku w 2026 r.
Fiat Pandina
Fiat reklamuje Pandinę za 54 900 zł. Po doliczeniu obowiązkowych 500 zł za transport klient zapłaci 55 400 zł. Promocja obejmuje egzemplarze dostępne u dealerów. W listopadowym cenniku regularna cena wersji Pop wynosi 64 000 zł przed doliczeniem transportu.
Opisana w ofercie importera Pandina Pop Seria 1 ma litrowy silnik benzynowy z układem miękkiej hybrydy, moc 65 KM i sześciobiegową skrzynię manualną. W nadwoziu o długości niespełna 3,7 m mieszczą się cztery osoby, a bagażnik ma 225 l. W cenie są klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane przednie szyby, tylne czujniki parkowania i sześć poduszek powietrznych. Kierowcę wspomagają też asystent utrzymania pasa ruchu i system hamowania awaryjnego.
Dacia Sandero
Za 64 400 zł dostajemy pięciodrzwiowego hatchbacka z pięcioma miejscami i turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.0 TCe o mocy 100 KM. Kierowca ma do dyspozycji sześć biegów. Po modernizacji Sandero mierzy 4102 mm, czyli o 11 mm mniej niż MG3.
Wersja Essential ma tylne czujniki parkowania, elektrycznie sterowane przednie szyby i system Media Control z radiem DAB oraz łącznością Bluetooth. W standardzie jest również układ hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów. Na liście wyposażenia podstawowego zabrakło klimatyzacji.
MG3
Sto złotych dopłaty względem Sandero daje 15 KM więcej, klimatyzację manualną i kamerę cofania. Pod maską MG3 pracuje wolnossący silnik benzynowy 1.5 o mocy 115 KM, połączony z pięciobiegową skrzynią manualną. To najmocniejszy samochód w tej piątce. Katalogowo kosztuje 73 500 zł, a rabat w wysokości 9000 zł obniża cenę do 64 500 zł.
Już w podstawowej wersji Standard kierowca ma tempomat, tylne czujniki parkowania i ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala z fabryczną nawigacją. Może też wyświetlić własną mapę ze smartfona dzięki Apple CarPlay lub Android Auto. W kabinie przewidziano pięć miejsc.
Volkswagen Polo
Polo Pure kosztuje w promocji 66 590 zł, o 10 000 zł mniej, niż wynosi cena katalogowa. W standardzie ma klimatyzację manualną, reflektory LED, cyfrowe zegary, wielofunkcyjną kierownicę, tylne czujniki parkowania i asystenta utrzymania pasa ruchu. Volkswagen wprowadził wersję Pure, by skuteczniej konkurować na rynku i lepiej dopasować ofertę do potrzeb klientów.
Przed zakupem warto spojrzeć na osiągi. Wolnossący silnik 1.0 MPI rozwija 80 KM i współpracuje z pięciobiegową skrzynią manualną. Rozpędzenie Polo od 0 do 100 km/h zajmuje 15,6 s. To parametr, który więcej mówi o możliwościach auta przy wjeździe na autostradę niż przy ruszaniu spod świateł w mieście.
Škoda Fabia
Fabię dzieli od Polo zaledwie 110 zł. Oba modele mają ten sam wolnossący silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM i pięciobiegową skrzynię manualną. Cena katalogowa Fabii Easy wynosi 71 700 zł. W ograniczonej czasowo promocji Škoda obniżyła ją o 5000 zł.
Wersja Easy ma klimatyzację manualną, tylne czujniki parkowania, reflektory LED i fotel kierowcy z regulacją wysokości. Bezprzewodowy SmartLink pozwala korzystać z Apple CarPlay i Android Auto bez wyjmowania telefonu z kieszeni. W Polo Pure za bezprzewodowe połączenie ze smartfonem Volkswagen liczy dodatkowo 1100 zł.
Między najtańszym Fiatem a zamykającą zestawienie Škodą jest 11 300 zł różnicy. Największy skok cenowy widać już między pierwszym a drugim miejscem. Przesiadka z czteromiejscowej Pandiny do pięciomiejscowego Sandero kosztuje 9000 zł. Kolejne 100 zł wystarczy, by sięgnąć po MG3, zachować pięć miejsc i zyskać klimatyzację. Z kolei przy wyborze między Polo a Fabią większe znaczenie niż 110 zł różnicy w cenie może mieć tak prosta rzecz jak to, czy kierowca codziennie używa nawigacji w telefonie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas