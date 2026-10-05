Jim Farley - CEO Forda
Jeszcze kilka lat temu chińskie samochody były w Europie co najwyżej lekko pogardzaną przez „starych wyjadaczy” ciekawostką. Dziś ich producenci należą do najgroźniejszych konkurentów dla miejscowych koncernów, a kolejne marki regularnie pojawiają się na nowych rynkach. Jim Farley uważa, że Europa pozwoliła im urosnąć na tyle, że łatwego odwrotu już nie ma. Szef Forda mówił o tym podczas Automotive News Congress. Jego zdaniem Stany Zjednoczone wciąż mają czas, żeby zdecydować, jak szeroko otworzyć swój rynek na chińskie firmy. Europa tego komfortu już nie ma.
– Patrzę na to, co dzieje się teraz w Europie. Tam takiej ostrożności nie było i teraz muszą sobie z tym poradzić. Jest już za późno – powiedział Farley.
Jeszcze na początku dekady udział chińskich producentów w europejskim rynku był niewielki. Od tego czasu rósł jednak bardzo szybko, a Farley wskazuje, że obecnie sięga już około 12 proc.. Nie konkurują już wyłącznie niską ceną. Coraz częściej oferują szeroką gamę modeli, nowoczesne napędy elektryczne, rozbudowane multimedia i rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z droższymi samochodami europejskich producentów. Unia Europejska próbowała odpowiedzieć na tę ekspansję dodatkowymi cłami na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Według Farleya reakcja przyszła jednak zbyt późno, bo chińskie koncerny zdążyły już zbudować mocną pozycję.
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Najciekawsze jest to, że sam Ford nie zamierza prowadzić z chińską motoryzacją wyłącznie otwartej wojny. Farley widzi miejsce zarówno na konkurencję, jak i współpracę.
– Będziemy współpracować z Chińczykami tam, gdzie nie mamy własnej własności intelektualnej i gdzie możemy dzięki temu efektywniej wykorzystywać kapitał, na przykład w Europie czy Azji Południowo-Wschodniej– powiedział szef Forda.
Dobrym przykładem jest porozumienie z Geely. Oba koncerny mają wspólnie rozwijać działalność związaną z fabryką Forda w Hiszpanii. Nowe przedsięwzięcie ma rozpocząć działalność w 2027 r., a pierwsze nowe samochody mają zjechać z linii produkcyjnych rok później. Dla Forda taka strategia pozwala ograniczyć koszty i wykorzystać technologie rozwijane przez partnera zamiast próbować wszystko budować samodzielnie od podstaw.
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Szef Forda nie pierwszy raz zwraca uwagę na tempo rozwoju producentów z Chin. Jego zdaniem problem zachodnich koncernów nie sprowadza się wyłącznie do kosztów produkcji. Chińskie firmy bardzo szybko projektują nowe modele, mocno inwestują w baterie, elektronikę i oprogramowanie, a dodatkowo potrafią wprowadzać kolejne generacje samochodów znacznie szybciej niż tradycyjni producenci.
To zmienia układ sił w branży. Firmy, które przez lata mogły projektować samochód przez kilka lat, a następnie utrzymywać go na rynku przez większą część dekady, mierzą się z konkurentami działającymi w znacznie szybszym tempie. Ford chce więc z jednej strony rozwijać własne kompetencje, a z drugiej korzystać ze współpracy tam, gdzie pozwoli to skrócić dystans.
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Farley wyraźnie odróżnia przy tym sytuację Europy od Stanów Zjednoczonych. Chińskie marki nie zbudowały jeszcze w USA pozycji porównywalnej z tą, którą mają już po tej stronie Atlantyku. Amerykanie wciąż mogą więc zdecydować, jak szeroko dopuścić ich do swojego rynku. Dyskusja dotyczy nie tylko samych samochodów, ale też chińskiego kapitału, baterii i technologii wykorzystywanych przez amerykański przemysł. Ford równolegle pracuje nad własną odpowiedzią na tańsze auta elektryczne z Chin. Firma rozwija platformę Universal EV, na której ma powstać m.in. średniej wielkości czterodrzwiowy elektryczny pick-up. Produkcja samochodu planowana jest w Louisville, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w 2027 r.
Jim Farley - CEO Forda
Farley nie zamierza wybierać między otwartą rywalizacją a współpracą. Tam, gdzie Ford ma własne mocne technologie i produkty, chce walczyć z Chińczykami jak z każdym innym konkurentem. Tam, gdzie opłaca się skorzystać z ich know-how, skali albo niższych kosztów rozwoju, firma jest gotowa wejść w partnerstwo.
W Europie ten model może szybko stać się normą. Chińskie marki są już zbyt mocno obecne, by dyskusja sprowadzała się do pytania, czy da się je zatrzymać. Bardziej aktualne jest inne: kto nauczy się najszybciej z nimi konkurować, a kto zdecyduje się część ich przewagi po prostu wykorzystać.
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