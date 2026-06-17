Chińskie koncerny realizują starannie przygotowaną strategię podboju światowych rynków. W segmencie marek masowych kuszą atrakcyjnymi cenami i bogatym wyposażeniem. W klasie premium sięgają po znacznie ambitniejsze narzędzia. Zamiast budować prestiż od zera, próbują przejąć ikony, symbole i wydarzenia, które przez dekady stanowiły o europejskiej motoryzacyjnej tożsamości. Za tym działaniem stoi nie tylko przemyślana strategia, ale również imponujące środki finansowe. Należąca do koncernu BYD marka Denza w roku swojego debiutu w Europie rozpoczęła kampanię, której skala powala z nóg.

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Yangwang U9 Xtreme Foto: Materiały prasowe

Nürburgring – atak na świątynię europejskiego motorsportu

Koncern BYD, właściciel marki Yangwang, rozpoczął swoją ofensywę od zaatakowania jednego z najważniejszych bastionów europejskiej motoryzacji – Nürburgringu, uznawanego za świątynię samochodów sportowych. W październiku 2025 r. model Yangwang U9 Xtreme pokonał Północną Pętlę w czasie 6 min 59,157 s i został najszybszym samochodem elektrycznym, który pokonał Nürburgring. To był nie tylko imponujący wynik sportowy, ale także wyraźny sygnał, że chińscy producenci zamierzają rywalizować z europejskimi markami na ich własnym terenie.

Porsche nie pozostawiło tego wyczynu bez odpowiedzi. Już w maju 2026 r. Taycan Turbo GT z pakietem Manthey odzyskał koronę na Nürburgringu, ustanawiając nowy rekord dla samochodów elektrycznych. Niemiecki model pokonał Północną Pętlę w czasie 6 min 55,533 s, pokazując, że walka o prestiż na najbardziej legendarnym torze Europy dopiero się rozpędza.

To właśnie czas przejazdu słynnego Zielonego Piekła od lat pozostaje jednym z najbardziej obiektywnych wyznaczników osiągów najszybszych samochodów świata. W tym przypadku napęd elektryczny, który w ostatnich latach nieco zmienił sposób postrzegania sportowych aut, okazał się sprzymierzeńcem chińskiej marki.

Denza Z Coupé Foto: Materiały prasowe

Na Nürburgringu coraz częściej można spotkać także samochody kolejnej marki koncernu BYD, Denzy. To nie przypadek, lecz element szerszej strategii budowania sportowego wizerunku. Można więc przypuszczać, że zaprezentowany w czerwcu model Denza Z Coupé prędzej czy później podejmie wyzwanie i spróbuje zmierzyć się z Porsche również tam, gdzie reputację buduje się nie reklamami, lecz czasem okrążenia.

System Flasch Charging Foto: Materiały prasowe

Tymczasem Denza Z9GT nie tylko wyglądem wysyła czytelny sygnał, do kogo chce się porównywać. Sylwetka modelu wyraźnie nawiązuje do Porsche, łącząc proporcje i charakter znane z Panamery oraz Taycana. Na designie ambicje marki się jednak nie kończą. Denza chce udowodnić, że dysponuje również technologią światowej czołówki. Producent właśnie wdraża w Europie system Flash Charging, który ma umożliwiać ładowanie z mocą sięgającą 1500 kW. W przypadku modelu Z9GT pozwala to podnieść poziom naładowania akumulatora z 10 do 70 proc. w zaledwie pięć minut.

Daniel Craig twarzą marki Denza Foto: Materiały prasowe

Daniel Craig pomaga budować europejski prestiż

Chińscy producenci doskonale zdają sobie sprawę, że o potędze europejskich marek motoryzacyjnych stanowi połączenie najlepszej technologii ze światem emocji, sztuki, kultury i tradycji, budowanym przez dziesięciolecia. Dlatego BYD tak konsekwentnie sięga po europejskie symbole. To element strategii, która ma pomóc marce zbudować z Europą emocjonalną więź.

Dlatego wejście Denzy do Europy w kwietniu 2026 r. świętowano w Operze Garnier w Paryżu. To właśnie w tej wyjątkowej scenerii zaprezentowano model Z9GT, a wydarzeniu towarzyszył jeden z najbardziej znanych brytyjskich aktorów. Na razie nie zobaczyliśmy jeszcze Jamesa Bonda za kierownicą Denzy, ale Daniel Craig – aktor nierozerwalnie kojarzony z agentem 007 – już dziś wspiera promocję chińskiej marki. To kolejny przykład, że Denza sięga po symbole i postacie silnie zakorzenione w europejskiej kulturze oraz zbiorowej wyobraźni.

DENZA Z9GT Foto: Materiały prasowe

Goodwood – obowiązkowy przystanek w drodze do elity

BYD zapowiedział, że zbuduje podczas Goodwood Festival of Speed największe stoisko w historii tej imprezy, zajmujące ponad 2 tys. m² powierzchni. Podczas festiwalu w dniach 9–12 lipca chiński koncern zaprezentuje trzy swoje marki – BYD, Denza i Yangwang.

To nieprzypadkowy wybór. Organizowany przez angielskiego Lorda Marcha Goodwood Festival of Speed od lat należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń motoryzacyjnych na świecie i jest miejscem, gdzie spotykają się najważniejsze marki, legendy sportów motorowych oraz setki tysięcy fanów samochodów. Obecność w Goodwood to nie tylko okazja do pokazania nowych modeli, ale także sposób na zaznaczenie swojej pozycji w globalnej motoryzacyjnej elicie.

DENZA Chopard Z9GT Foto: Materiały prasowe

Cannes, Chopard i amfAR. Denza wychodzi poza motoryzację

Denza coraz śmielej zaznacza swoją obecność także poza światem motoryzacji. Marka pojawia się na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w Europie i angażuje się w inicjatywy charytatywne, budując od początku silny wizerunek.

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes zaprezentowano wersję modelu Z9GT, stworzoną we współpracy ze szwajcarskim domem jubilersko-zegarmistrzowskim Chopard. Limitowana Denza otrzymała szereg ekskluzywnych elementów inspirowanych światem jubilerstwa. We wnętrzu znalazły się ametystowe akcenty, specjalnie zaprojektowana tapicerka z motywami Chopard, dedykowana oprawa graficzna systemu multimedialnego oraz ręcznie wykonany komplet bagaży marki Shiro. Całość dopełnia para spersonalizowanych zegarków Chopard „His & Hers”, podkreślając ambicje marki, która chce być postrzegana nie tylko jako producent samochodów, ale również uczestnik świata luksusu, sztuki i ekskluzywnego stylu życia. Samochód przygotowano specjalnie na 32. galę amfAR, której celem jest pozyskiwanie środków na badania nad AIDS.

DENZA Chopard Z9GT Foto: Materiały prasowe

Śladami Marco Polo z Rzymu do Hongkongu

Denza stara się też przełamywać bariery kulturowe i budować mosty między Wschodem a Zachodem. Jednym z elementów tej strategii jest partnerstwo marki Denza przy wyprawie „Marco Polo Drive of Peace”, nawiązującej do historycznego Jedwabnego Szlaku łączącego Europę i Azję. Za kierownicą elektrycznej Denzy Z9GT profesor Jeffrey Sachs oraz Patrick Zhong pokonają ponad 15 tys. kilometrów, podróżując z Rzymu do Hongkongu trasą prowadzącą przez 12 krajów.

Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest promowanie pokoju, dialogu międzykulturowego, zrównoważonego rozwoju oraz elektromobilności. Wyprawa potrwa 43 dni i zakończy się w Hongkongu, stając się symbolicznym połączeniem dwóch światów, które przez stulecia rozwijały się oddzielnie, a dziś coraz mocniej wpływają na siebie także w motoryzacji.

DENZA Chopard Z9GT Foto: Materiały prasowe

BYD chce zostać największym producentem samochodów świata

Jeśli zestawimy europejską ofensywę BYD z deklaracjami kierownictwa koncernu, nietrudno wyobrazić sobie, jak może wyglądać motoryzacyjny krajobraz Europy za dekadę. Chińczycy nie myślą już wyłącznie o zdobywaniu udziałów w rynku. Ich ambicją jest przejęcie globalnego przywództwa w branży. Tymczasem Europa zdaje się koncentrować przede wszystkim na transformacji w kierunku elektromobilności, jakby nie dostrzegała znacznie szerszych procesów zachodzących obecnie w światowej motoryzacji. Stawką nie jest już bowiem wyłącznie rodzaj napędu, ale również technologiczna przewaga, kontrola nad łańcuchem dostaw oraz zdolność do budowania globalnych marek.

BYD otwarcie deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat chce zostać największym producentem samochodów na świecie, wyprzedzając zarówno Volkswagena, jak i Toyotę. Założyciel i przewodniczący rady nadzorczej firmy, Wang Chuanfu, przekonuje, że będzie to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi technologii akumulatorowych, ultraszybkiemu ładowaniu oraz dynamicznej rozbudowie mocy produkcyjnych poza Chinami, także w Europie.

– BYD naprawdę stanie się numerem jeden wśród producentów samochodów na świecie pod względem skali w ciągu pięciu lat – zapowiedział Wang Chuanfu podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy spółki w Shenzhen.

Skala ambicji nie jest przypadkowa. Koncern z siedzibą w południowych Chinach wyprzedził już Teslę i został największym na świecie producentem samochodów elektrycznych pod względem sprzedaży. W tym roku BYD planuje sprzedać poza Chinami 1,5 mln samochodów, czyli o ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

Droga do światowego numeru jeden wciąż pozostaje jednak długa. W 2025 r. Toyota utrzymała pozycję największego producenta samochodów na świecie, sprzedając 11,3 mln pojazdów. Dla porównania BYD zakończył rok wynikiem 4,8 mln samochodów. Różnica jest więc nadal ogromna, ale tempo wzrostu chińskiego koncernu pozwala wyobrazić sobie skalę działania koncernu BYD.

DENZA Z9GT Foto: Materiały prasowe

Walka toczy się już nie tylko o rynek, ale o świadomość

BYD sięga po jednego z najbardziej rozpoznawalnych europejskich aktorów, rzuca wyzwanie Porsche na Nürburgringu, organizuje debiut marki Denza w paryskiej Operze Garnier, a podczas Festiwalu Filmowego w Cannes prezentuje specjalną Denzę stworzoną wspólnie z marką Chopard.

Chiński koncern nie ogranicza się więc do rywalizacji technologicznej z europejskimi producentami. Równie konsekwentnie sięga po symbole, miejsca i wydarzenia, które od dekad budują prestiż europejskiej motoryzacji oraz szeroko rozumianej kultury. BYD wkracza na obszary, które przez dziesięciolecia pozostawały naturalnym terytorium europejskich marek. Niemiecka inżynieria, brytyjskie ikony kultury motoryzacyjnej, prestiżowe wydarzenia kulturalne czy najważniejsze inicjatywy charytatywne stają się dziś elementem starannie zaplanowanej strategii budowania wizerunku.

To działanie przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Skala, z jaką Denza próbuje zaistnieć w Europie, pokazuje nie tylko determinację i finansowe możliwości chińskich koncernów, ale również ich długofalowe ambicje. Celem nie jest już wyłącznie sprzedaż samochodów. BYD sięga po klasę premium. Stawką jest miejsce w europejskiej świadomości, a to jest jeszcze większe wyzwanie niż udział w rynku.