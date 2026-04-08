Marzec 2026 r. przyniósł wyraźne przyspieszenie na polskim rynku nowych samochodów – informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar S.C. Zarejestrowano 63 900 aut osobowych, czyli o 20,44 proc. więcej niż rok wcześniej (+10 843 szt.) i aż o 34,62 proc. więcej niż w lutym (+16 434 szt.). Rynek wyraźnie złapał oddech, choć – jak zwykle – nie wszyscy oddychają tym samym tempem.
Od początku roku do końca marca do baz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców trafiło 151 650 nowych samochodów osobowych. To wzrost o 6,72 proc. rok do roku, czyli dodatkowe 9 553 auta. Większość marek notuje wzrosty sprzedaży, choć rozpiętość wyników jest spora. Największy skok – ponad 35 proc. – zanotowało MG Motor, co tylko potwierdza, że ofensywa chińskich producentów w Polsce nabiera rozpędu. Na drugim biegunie znalazł się Lexus ze spadkiem o 24,12 proc., co pokazuje, że segment premium również potrafi złapać zadyszkę.
Na szczycie bez zmian – Toyota utrzymuje pozycję lidera rynku. W pierwszym kwartale 2026 r. zarejestrowano 23 558 samochodów tej marki, choć to o 2,82 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział Toyoty w rynku wynosi 15,53 proc., co wciąż daje Japończykom bezpieczną przewagę.
Drugie miejsce zajmuje Škoda Auto z wynikiem 16 279 rejestracji (+19,59 proc.) i udziałem na poziomie 10,73 proc. Podium zamyka Volkswagen – 10 850 aut (+3,03 proc.) i 7,15 proc. rynku.
Tuż za podium plasuje się pierwsza marka premium, BMW, która notuje jeden z mocniejszych wzrostów w czołówce – 8 088 rejestracji (+20,97 proc.) i 5,33 proc. udziału. Pierwszą piątkę zamyka Audi z wynikiem 7 654 aut (-3,06 proc.) i udziałem na poziomie 5,05 proc.
Na polskim rynku coraz wyraźniej widać przesunięcia sił – zarówno między segmentami, jak i między producentami.
|Miejsce
|Model
|Sprzedaż (szt.)
|Zmiana r/r
|1
|Toyota Corolla
|6 515
|+12,50%
|2
|Škoda Octavia
|5 622
|+21,66%
|3
|Toyota Yaris Cross
|3 577
|+17,16%
|4
|Toyota C-HR
|3 445
|-23,90%
|5
|Kia Sportage
|3 387
|-1,77%
Hyundai Tucson
|Miejsce
|Model
|Sprzedaż (szt.)
|Zmiana r/r
|1
|Hyundai Tucson
|1 861
|+63,68%
|2
|Kia Sportage
|1 830
|-6,63%
|3
|Toyota Yaris Cross
|1 762
|+1,26%
|4
|Toyota C-HR
|1 722
|-29,60%
|5
|Volkswagen T-Roc
|1 446
|-2,76%
|Miejsce
|Model
|Sprzedaż (szt.)
|Zmiana r/r
|1
|Toyota Corolla
|5 423
|+6,46%
|2
|Škoda Octavia
|5 058
|+28,44%
|3
|Volvo XC60
|2 297
|+9,02%
|4
|Nissan Qashqai
|1 885
|+5,48%
|5
|Toyota Yaris Cross
|1 815
|+38,23%
