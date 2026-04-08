Marzec 2026 r. przyniósł wyraźne przyspieszenie na polskim rynku nowych samochodów – informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar S.C. Zarejestrowano 63 900 aut osobowych, czyli o 20,44 proc. więcej niż rok wcześniej (+10 843 szt.) i aż o 34,62 proc. więcej niż w lutym (+16 434 szt.). Rynek wyraźnie złapał oddech, choć – jak zwykle – nie wszyscy oddychają tym samym tempem.

Od początku roku do końca marca do baz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców trafiło 151 650 nowych samochodów osobowych. To wzrost o 6,72 proc. rok do roku, czyli dodatkowe 9 553 auta. Większość marek notuje wzrosty sprzedaży, choć rozpiętość wyników jest spora. Największy skok – ponad 35 proc. – zanotowało MG Motor, co tylko potwierdza, że ofensywa chińskich producentów w Polsce nabiera rozpędu. Na drugim biegunie znalazł się Lexus ze spadkiem o 24,12 proc., co pokazuje, że segment premium również potrafi złapać zadyszkę.

Na szczycie bez zmian – Toyota utrzymuje pozycję lidera rynku. W pierwszym kwartale 2026 r. zarejestrowano 23 558 samochodów tej marki, choć to o 2,82 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział Toyoty w rynku wynosi 15,53 proc., co wciąż daje Japończykom bezpieczną przewagę.

Drugie miejsce zajmuje Škoda Auto z wynikiem 16 279 rejestracji (+19,59 proc.) i udziałem na poziomie 10,73 proc. Podium zamyka Volkswagen – 10 850 aut (+3,03 proc.) i 7,15 proc. rynku.

Tuż za podium plasuje się pierwsza marka premium, BMW, która notuje jeden z mocniejszych wzrostów w czołówce – 8 088 rejestracji (+20,97 proc.) i 5,33 proc. udziału. Pierwszą piątkę zamyka Audi z wynikiem 7 654 aut (-3,06 proc.) i udziałem na poziomie 5,05 proc.

Na polskim rynku coraz wyraźniej widać przesunięcia sił – zarówno między segmentami, jak i między producentami.

Najpopularniejsze modele w Polsce (2026, ogółem)

Miejsce Model Sprzedaż (szt.) Zmiana r/r 1 Toyota Corolla 6 515 +12,50% 2 Škoda Octavia 5 622 +21,66% 3 Toyota Yaris Cross 3 577 +17,16% 4 Toyota C-HR 3 445 -23,90% 5 Kia Sportage 3 387 -1,77%

Najpopularniejsze modele – klienci indywidualni (2026)

Miejsce Model Sprzedaż (szt.) Zmiana r/r 1 Hyundai Tucson 1 861 +63,68% 2 Kia Sportage 1 830 -6,63% 3 Toyota Yaris Cross 1 762 +1,26% 4 Toyota C-HR 1 722 -29,60% 5 Volkswagen T-Roc 1 446 -2,76%

Najpopularniejsze modele – klienci firmowi (2026)