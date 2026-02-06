Michael Leiters objął stanowisko prezesa Porsche AG w styczniu 2026 r. Menedżer od lipca 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego McLaren Automotive, a wcześniej przez ponad osiem lat był dyrektorem technicznym Ferrari. Leiters, zanim dołączył do Ferrari, przez ponad 13 lat pracował w Porsche i zajmował się rozwojem linii modelowych Macan i Cayenne, więc bardzo dobrze zna firmę.

Reklama Reklama

Porsche 718 Foto: Materiały prasowe

Elektryczne 718 opóźnione i zagrożone skasowaniem

Porsche zakończyło produkcję poprzedniej generacji modeli 718 w październiku, planując premierę elektrycznych następców jeszcze w tym roku. Już pod koniec 2024 r. pojawiły się jednak sygnały pierwszych problemów – jeden z inżynierów cytowanych w mediach twierdził, że projekt jest „poważnie opóźniony”. W maju ubiegłego roku doniesienia mówiły z kolei o wstrzymaniu prac po bankructwie Northvolt, jednego z kluczowych dostawców akumulatorów.

We wrześniu Porsche oficjalnie potwierdziło, że nowa generacja 718 będzie nadal oferowana z silnikami spalinowymi, które miały stanowić topowe wersje gamy – powyżej wariantów elektrycznych. Te ostatnie dziś mogą w ogóle nie trafić do produkcji. Firma odmówiła komentarza w tej sprawie.