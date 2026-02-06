Aktualizacja: 06.02.2026 08:18 Publikacja: 06.02.2026 05:00
Porsche 718 Spyder
Michael Leiters objął stanowisko prezesa Porsche AG w styczniu 2026 r. Menedżer od lipca 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego McLaren Automotive, a wcześniej przez ponad osiem lat był dyrektorem technicznym Ferrari. Leiters, zanim dołączył do Ferrari, przez ponad 13 lat pracował w Porsche i zajmował się rozwojem linii modelowych Macan i Cayenne, więc bardzo dobrze zna firmę.
Porsche 718
Porsche zakończyło produkcję poprzedniej generacji modeli 718 w październiku, planując premierę elektrycznych następców jeszcze w tym roku. Już pod koniec 2024 r. pojawiły się jednak sygnały pierwszych problemów – jeden z inżynierów cytowanych w mediach twierdził, że projekt jest „poważnie opóźniony”. W maju ubiegłego roku doniesienia mówiły z kolei o wstrzymaniu prac po bankructwie Northvolt, jednego z kluczowych dostawców akumulatorów.
We wrześniu Porsche oficjalnie potwierdziło, że nowa generacja 718 będzie nadal oferowana z silnikami spalinowymi, które miały stanowić topowe wersje gamy – powyżej wariantów elektrycznych. Te ostatnie dziś mogą w ogóle nie trafić do produkcji. Firma odmówiła komentarza w tej sprawie.
Decyzja o możliwym skasowaniu elektrycznych 718 wpisuje się w szerszy kontekst wyzwań stojących przed marką. Porsche zmaga się ze spadkiem sprzedaży w Chinach oraz nowymi cłami w USA – dwóch kluczowych rynkach. W takiej sytuacji dalsze inwestowanie w drogie i skomplikowane elektryczne auta sportowe, na które popyt może być ograniczony, staje się coraz trudniejsze do uzasadnienia. Porsche w związku z niesatysfakcjonującymi wynikami sprzedaży elektrycznego Macana podjęło decyzję o opracowaniu do sprzedaży spalinowego następcy. Marka przechodzi największe zawirowania od dekad. Możemy się spodziewać, że Porsche w najbliższych miesiącach przedstawi nowe komunikaty dotyczące strategii długoterminowej. Nowy szef z pewnością będzie miał własną wizję rozwoju, której celem będzie poprawa kondycji finansowej firmy.
