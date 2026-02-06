Reklama

Elektryczne wersje Porsche 718 mogą nigdy nie trafić do produkcji

Projekt elektrycznych wersji 718 Cayman i 718 Boxster stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje Bloomberg, nowy prezes Porsche, Michael Leiters, rozważa wstrzymanie, a nawet całkowite zakończenie prac nad tymi modelami z powodu rosnących kosztów, opóźnień technologicznych oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Publikacja: 06.02.2026 05:00

Porsche 718 Spyder

Porsche 718 Spyder

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Michael Leiters objął stanowisko prezesa Porsche AG w styczniu 2026 r. Menedżer od lipca 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego McLaren Automotive, a wcześniej przez ponad osiem lat był dyrektorem technicznym Ferrari. Leiters, zanim dołączył do Ferrari, przez ponad 13 lat pracował w Porsche i zajmował się rozwojem linii modelowych Macan i Cayenne, więc bardzo dobrze zna firmę.

Porsche 718

Porsche 718

Foto: Materiały prasowe

Elektryczne 718 opóźnione i zagrożone skasowaniem

Porsche zakończyło produkcję poprzedniej generacji modeli 718 w październiku, planując premierę elektrycznych następców jeszcze w tym roku. Już pod koniec 2024 r. pojawiły się jednak sygnały pierwszych problemów – jeden z inżynierów cytowanych w mediach twierdził, że projekt jest „poważnie opóźniony”. W maju ubiegłego roku doniesienia mówiły z kolei o wstrzymaniu prac po bankructwie Northvolt, jednego z kluczowych dostawców akumulatorów.

We wrześniu Porsche oficjalnie potwierdziło, że nowa generacja 718 będzie nadal oferowana z silnikami spalinowymi, które miały stanowić topowe wersje gamy – powyżej wariantów elektrycznych. Te ostatnie dziś mogą w ogóle nie trafić do produkcji. Firma odmówiła komentarza w tej sprawie.

Czytaj więcej

Olivier Blume - dyrektor generalny Grupy Volkswagen.
Tu i Teraz
Porsche przyznaje się do błędu: spalinowy następca Macana wróci w 2028 roku
Reklama
Reklama

Spadek sprzedaży i presja na kluczowych rynkach

Decyzja o możliwym skasowaniu elektrycznych 718 wpisuje się w szerszy kontekst wyzwań stojących przed marką. Porsche zmaga się ze spadkiem sprzedaży w Chinach oraz nowymi cłami w USA – dwóch kluczowych rynkach. W takiej sytuacji dalsze inwestowanie w drogie i skomplikowane elektryczne auta sportowe, na które popyt może być ograniczony, staje się coraz trudniejsze do uzasadnienia. Porsche w związku z niesatysfakcjonującymi wynikami sprzedaży elektrycznego Macana podjęło decyzję o opracowaniu do sprzedaży spalinowego następcy. Marka przechodzi największe zawirowania od dekad. Możemy się spodziewać, że Porsche w najbliższych miesiącach przedstawi nowe komunikaty dotyczące strategii długoterminowej. Nowy szef z pewnością będzie miał własną wizję rozwoju, której celem będzie poprawa kondycji finansowej firmy.

Czytaj więcej

Mercedes G osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzem
Tu i Teraz
Sprzedaż Mercedesa spada, a Klasa G notuje historyczny wynik

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Porsche 718 Caymann Marki Porsche
Range Rover
Tu i Teraz
Czas chowanych klamek w autach kończy się i nikt nie będzie po nich płakał
Aston Martin Valhalla
Tu i Teraz
Pierwsza Valhalla w Polsce. Aston Martin za milion euro trafił do właściciela
BYD Atto 3
Tu i Teraz
Chińskie marki napędzają sprzedaż nowych aut w Europie
SCT
Tu i Teraz
Miliony z opłat za wjazd starych aut do SCT w Krakowie
Autostrada A4 będzie darmowa od w 2027 roku.
Tu i Teraz
Autostrada A4 znów drożeje. Podwyżki przed końcem koncesji
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama