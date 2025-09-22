Reklama

Mercedes w tarapatach. Spadek sprzedaży i gigantyczna akcja serwisowa w Chinach

Mercedes-Benz, marka symbolizująca luksus i niemiecką precyzję, znalazła się pod ścianą. W czasie, gdy chiński rynek samochodowy rośnie w tempie dwucyfrowym, a lokalni producenci elektryków notują rekordy sprzedaży, Mercedes dramatycznie traci udziały. Do tego dochodzą fatalne wyniki finansowe i wizerunkowy cios w postaci przymusowej akcji serwisowej obejmującej ponad pół miliona aut w Chinach.

Publikacja: 22.09.2025 01:12

Sprzedaż modeli Mercedesa EQ spadła w Chinach o 24 proc

Sprzedaż modeli Mercedesa EQ spadła w Chinach o 24 proc

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Według danych stowarzyszenia CAAM (China Association of Automobile Manufacturers – Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) w sierpniu 2025 roku chińska produkcja samochodów wzrosła o 13 proc., a sprzedaż aż o 16 proc. Liderami tego wzrostu są samochody elektryczne i hybrydy plug-in, których sprzedaż poszybowała o niemal 37 proc. Mercedes, który miał być jednym z motorów elektrycznej rewolucji, nie załapał się na ten trend. Sprzedaż modeli EQ spadła o 24 proc., a lepiej od sztandarowej marki ze Stuttgartu radzi sobie nawet Smart. Tymczasem BMW odnotowuje w Chinach wzrost sprzedaży o 15 proc., a Audi – mimo spadku – utrzymuje się na poziomie średniej rynkowej.

Na problemy sprzedażowe nakłada się nie najlepsza sytuacja finansowa. Mercedes niespodziewanie obniżył prognozę zysków na 2024 rok. EBIT ma być „znacznie niższy” niż w roku poprzednim, a przepływy pieniężne również mają spaść. Szczególnie mocno uderza to w dział samochodów osobowych – marża operacyjna ma wynieść zaledwie 7,5–8,5 proc., choć wcześniej prognozowano 10–11 proc. Po ogłoszeniu wyników akcje Mercedesa zanurkowały o ponad 8 proc., pociągając w dół cały sektor motoryzacyjny na giełdzie we Frankfurcie.

Czytaj więcej

Mercedes w fabryce w Jaworze chce utworzyć nowe miejsca pracy i zainwestować ponad 1,5 mld zł
Producenci
Koszty pracy pogrążyły fabrykę w Niemczech. Mercedes przenosi produkcję do Polski

„Nie wiem, jak długo sytuacja w Chinach się utrzyma” – przyznał szczerze prezes Ola Källenius, wskazując na kryzys nieruchomości, słabą konsumpcję i rosnącą ostrożność klientów w Państwie Środka. Problem polega na tym, że Chiny odpowiadają za największą część globalnej sprzedaży niemieckiej marki. Jeśli tam Mercedes przegrywa, to jego światowe wyniki muszą się załamać. Na tym kłopoty się nie kończą. Chiński regulator nakazał Mercedesowi akcję serwisową obejmującą ponad 523 tys. pojazdów. Problem dotyczy wadliwych czujników prędkości obrotowej kół, które w wilgotnym klimacie mogą ulec awarii. W konsekwencji przestają działać kluczowe systemy bezpieczeństwa – ESP i ABS.

Sprawa dotyczy zarówno aut importowanych (242 tys. egzemplarzy modeli Klasy A, B, CLA i GLA z lat 2011–2019), jak i pojazdów produkowanych lokalnie (281 tys. GLA z lat 2014–2019). Dla Mercedesa to nie tylko kosztowna akcja naprawcza, ale i potężny cios wizerunkowy na rynku, gdzie klienci coraz chętniej sięgają po lokalne marki oferujące nowoczesne, bezawaryjne elektryki. Mercedes znalazł się więc w sytuacji krytycznej: spada sprzedaż, topnieją zyski, a fundamenty w Chinach – najważniejszym rynku – chwieją się w posadach. Firma przegrywa w segmencie elektryków, czyli tam, gdzie miała budować przyszłość. BMW i Audi zdobywają klientów innowacjami, a chińskie marki jak BYD czy GAC oferują technologię szybciej i taniej.

Reklama
Reklama

Chiny źródłem problemów Mercedesa

Mercedes zamiast ofensywy musi tłumaczyć się z akcji serwisowej i obniżonych prognoz. Presja rośnie także w Europie i USA – wysokie cła i unijne cele klimatyczne nie dają czasu na spokojne nadrabianie strat. Ola Källenius zapewnia, że nowe modele przyniosą przełom. Póki co rzeczywistość pokazuje, że Mercedes jest ofiarą własnej inercji, złej taktyki i zbyt późnej reakcji na zmiany rynkowe.

Czy wiesz, że…
- Mercedes-Benz działa w Chinach od 1986 r., a dziś Państwo Środka to jego największy pojedynczy rynek zbytu na świecie.
- BMW w 2025 r. sprzedało w Chinach więcej aut elektrycznych niż Mercedes i Audi razem.
- W 2023 r. Chiny wyprzedziły Japonię i Niemcy, stając się największym eksporterem samochodów na świecie.

Czytaj więcej

Mercedes wraca do odwagi w projektowaniu grilla i detali świetlnych, które – zwłaszcza w nocy – zami
Premiery
SUV przeznaczenia. Najważniejszy model Mercedesa w zupełnie nowym wydaniu

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Mercedes akcja przywoławcza Marki chiński rynek samochodowy

Według danych stowarzyszenia CAAM (China Association of Automobile Manufacturers – Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) w sierpniu 2025 roku chińska produkcja samochodów wzrosła o 13 proc., a sprzedaż aż o 16 proc. Liderami tego wzrostu są samochody elektryczne i hybrydy plug-in, których sprzedaż poszybowała o niemal 37 proc. Mercedes, który miał być jednym z motorów elektrycznej rewolucji, nie załapał się na ten trend. Sprzedaż modeli EQ spadła o 24 proc., a lepiej od sztandarowej marki ze Stuttgartu radzi sobie nawet Smart. Tymczasem BMW odnotowuje w Chinach wzrost sprzedaży o 15 proc., a Audi – mimo spadku – utrzymuje się na poziomie średniej rynkowej.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Xpeng rozpoczął montaż modeli G6 i G9 w zakładzie Magna Steyr w austriackim Graz
Tu i Teraz
Chińska inwazja motoryzacji na Europę. Fabryki powstają wszędzie tylko nie w Polsce
KNM 2025: Porozumienie Sektorowe – przełom w sektorze infrastruktury ładowania
Materiał Partnera
KNM 2025: Porozumienie Sektorowe – przełom w sektorze infrastruktury ładowania
KNM 2025: tych 5 punktów programu ścieżki Urban Innovation nie możesz przegapić
Materiał Partnera
KNM 2025: tych 5 punktów programu ścieżki Urban Innovation nie możesz przegapić
Od taksówkarza Yellow Cab do komisarza transportu Nowego Jorku: Ydanis Rodriguez wystąpi w Katowicac
Materiał Partnera
Od taksówkarza Yellow Cab do komisarza transportu Nowego Jorku: Ydanis Rodriguez wystąpi w Katowicach na KNM 2025
KNM 2025: 5 punktów programu ścieżki Clean Transport, których nie możesz przegapić
Materiał Partnera
KNM 2025: 5 punktów programu ścieżki Clean Transport, których nie możesz przegapić
Reklama
Reklama
e-Wydanie