Pokolenie Z obejmuje osoby urodzone pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku. W tej grupie wiekowej 62 proc. respondentów stwierdziło, że tankowanie powoduje ich dyskomfort. Dla wszystkich respondentów odsetek ten wyniósł 39 proc. Ankietowani wskazywali na obawy przed wyborem niewłaściwego paliwa, zbyt bliskim podjazdem do dystrybutora lub nieprawidłowym korzystaniem z niego. Wielu obawia się popełnienia błędów, które zostaną ujawnione publicznie. Dwie trzecie kierowców z pokolenia Z prosi partnerów, rodziców lub znajomych o tankowanie. Do tego dochodzi długoterminowy trend: odsetek 17-20-latków z prawem jazdy zmniejszył się mniej więcej o połowę w porównaniu z końcem lat 80. XX wieku.

„Dla wielu tankowanie może być prostą, codzienną czynnością. Jednak nasze badania pokazują, że jest to prawdziwe źródło niepokoju i stresu dla milionów kierowców, zwłaszcza młodszych lub mniej doświadczonych. I nie chodzi o rosnące ceny paliw, ale o brak pewności siebie, presję społeczną i strach przed popełnieniem publicznie błędów” – powiedział w wywiadzie dla „The Independent” ekspert Cazoo, Harry Waring. Również inne badania wskazują na znaczną niepewność związaną z innymi czynnościami związanymi z samochodem, w szczególności jeśli chodzi o parkowanie.

Wyniki badania:

- 62 proc. osób w wieku 18–24 lat uważa tankowanie za stresujące.

- 39 proc. wszystkich respondentów odczuwa dyskomfort podczas tankowania.

- Około połowa celowo wyjeżdża paliwo w samochodzie prawie do zera.

- Jedna czwarta badanych zatrzymała samochód z powodu braku paliwa.

- Dwie trzecie przedstawicieli pokolenia Z korzysta z pomocy innych osób podczas tankowania.

Pokolenie Z ze zmianą nawyków

Pokolenie Z dorastało w dobie technologii cyfrowych i zautomatyzowało wiele codziennych czynności. Jak się okazuje, takie rzeczy jak tankowanie nie są już dla wielu osób oczywiste. Mniejsze doświadczenie za kierownicą i silna presja społeczna w miejscach publicznych pogłębiają to poczucie niepewności.