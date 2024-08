Takiej Toyoty Corolli w Polsce nie kupisz. To prawdziwy hot hatch

Sportowy oddział Toyoty - Gazoo Racing niedawno odświeżył małego GR Yarisa, teraz przyszła kolej na jego starszego brata, nieznaną na polskim rynku GR Corollę. Podczas gdy mały GR Yaris jest dostępny w Europie, ale nie w Ameryce Północnej z GR Corollą jest dokładnie na odwrót. Dla klientów w USA i Kanadzie ten model to konkurent Volkswagena Golfa R. Do tej pory Toyota oferowała GR Corollę wyłącznie z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. W przyszłości przy składaniu zamówienia jako alternatywa pojawi się ośmiobiegowy automat z łopatkami przy kierownicy. Oferuje podobne przełożenia jak manualna zmiana biegów i jest połączona z inteligentnym sterowaniem elektronicznym, aby zapewnić szczególnie szybką zmianę biegów. Jednocześnie moment obrotowy trzycylindrowego, turbodoładowanego silnika benzynowego o pojemności 1,6 litra, pochodzącego z GR Yaris, wzrasta z 370 do 400 Nm. Moc pozostaje na poziomie 304 KM.

Reklama

Toyota GR Corolla mat. prasowe

Inżynierowie Gazoo Racing zoptymalizowali podwozie Toyoty GR Corolla, dodając nowe sprężyny przy zawieszeniu przednich i tylnych kół. To, w połączeniu z nowo zestrojonymi amortyzatorami i stabilizatorami na tylnej osi oraz inaczej rozmieszczonymi punktami zawieszenia, ma zapobiegać unoszeniu się kół po wewnętrznej stronie zakrętu podczas dynamicznej jazdy. Hot hatch nadal oferuje cztery tryby jazdy - Sport, Normal, Eco i Custom. Ponadto ustawienia Normal, Gravel (żwir) i Track (tor wyścigowy) można wstępnie skonfigurować za pomocą napędu na wszystkie koła GR Four, który ma precyzyjnie dostosować rozdział mocy między przednią i tylną osią od 60:40 do 30:70. Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu Torsen na przedniej i tylnej osi będą standardowym wyposażeniem GR Corolli.