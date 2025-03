Od dzisiaj drożeje przejazd najdroższą autostradą w Polsce

Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem opłata dla samochodów osobowych (kategoria 1) będzie wynosić 36 zł. To o 2 zł więcej niż do tej pory. W przypadku motocykli (kat. 6) nowa wysokość stawki to 18 zł, a dla pojazdów samochodowych o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami (kat. 2) opłata rośnie do 60 zł. Dla pojazdów kat 3 - o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami opłata wyniesie 92 zł, a dla kat. 4 - pojazdów samochodowych o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdów samochodowych o trzech osiach z przyczepami – 138 zł. Z kolei wysokość opłaty dla pojazdów ponadnormatywnych (kat. 6) wyniesie 360 zł.

Koncesjonariusz tłumaczy podwyżki wysokimi wydatkami. - Rosnące nakłady na inwestycje, obsługa zobowiązań finansowych oraz wzrost kosztów bieżącego utrzymania wpływają na wzrost kosztów operacyjnych. Dodatkowym obciążeniem jest utrzymujący się wzrost inflacji, wysokie stopy procentowe i wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które bezpośrednio przekładają się na koszty finansowania projektów i utrzymania autostrady – tłumaczy spółka. AWSA przypomina, że w 2024 roku rozpoczęto rozbudowę 10-kilometrowego odcinka między węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód o trzeci pas ruchu, a w 2019 roku zakończono rozbudowę 16 km trasy między węzłami Poznań Zachód – Poznań Krzesiny. Łączne koszty rozbudowy i modernizacji 26 kilometrowego odcinka autostrady między węzłami Poznań Zachód – Poznań Wschód przekroczą 350 mln zł – informuje spółka.

Koncesyjny odcinek A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem to najdroższa autostrada w Polsce. Po podwyżkach kierowcy samochodów osobowych będą za przejechany kilometr płacić 72 grosze. Do tej pory płacili 68 groszy. Podwyżki, choć niespełna trzy tygodnie później, wprowadzone zostaną na koncesyjnym odcinku autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Nowe, wyższe stawki mają obowiązywać od początku kwietnia 2025 r. i będą inkasowane na każdym z dwóch placów poboru opłat. Kierujący samochodami osobowymi zapłacą za przejechanie przez bramkę 17 zł, a nie 16 zł jak do tej pory. Oznacza to, że przejazd z Katowic do Krakowa lub w drugą stronę będzie kosztował posiadaczy osobówek 34 zł. Zarządzająca płatnym odcinkiem A4 spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) argumentuje, że musi podwyższyć opłaty, bo spółce kumulują się opłaty związane ze zbliżającym się końcem obowiązywania umowy koncesyjnej. Koncesjonariusz ma przekazać autostradę Skarbowi Państwa w 2027 r. Do tego czasu ma wydać blisko 540 mln złotych na program inwestycyjny. Środki te zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni, remonty mostów, wiaduktów.

Za każdy przejechany kilometr na autostradzie A2 Nowy Tomyśl – Konin zapłacimy 72 grosze

Pozostałe odcinki płatnych autostrad w Polsce są już znacznie tańsze. Przykładowo stawka za przejazd samochodem osobowym lub motocyklem 106-kilometrowego odcinka A2 Świecko – Nowy Tomyśl kosztuje 18 zł. Skąd taka ogromna różnica? Wynika to z konstrukcji umowy koncesyjnej. Na odcinku od Nowego Tomyśla do Konina to koncesjonariusz ustala stawki, ponieważ sam ponosi koszty utrzymania autostrady, finansowania, remontów oraz inwestycji, nie mając żadnego dofinansowania ze strony państwa. W zamian za możliwość ustalania stawek ponosi ryzyko związane z wielkością ruchu i wpływów. Inaczej jest na odcinku pomiędzy Świeckiem a Nowym Tomyślem: jego koncesjonariusz (spółka AWSA II) wynagradzany jest za dostępność trasy (to pieniądze m.in. na spłatę kredytów na budowę trasy, jej eksploatację i utrzymanie), a wysokość myta wpływającego do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) ustala państwo.