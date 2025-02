Nie będzie połączenia Nissana z Hondą. Ale są inni chętni

Inna opcje dla Nissana

— W sytuacji szybkiego rozwoju technologii, będą produkowane raczej „roboty na kółkach”, a nie auta z silnikami spalinowymi. W tej sytuacji partnerem mogą stać się firmy technologiczne, takie, jak chociażby Foxconn — dodała. Foxconn ze swojej strony nie ukrywa, że jest zainteresowany współpracą z Nissanem, ale jednak nie wykupieniem tej firmy. Natomiast gotowość do rozmów o przejęciu zadeklarował inny tajwański gigant technologiczny — Hon Hai Precision Industry. Na początek miałoby dojść do wykupienia udziałów w Nissanie od Renaulta, co pozwoliłoby Japończykom złapać finansowy oddech. Konkretne propozycje mają zostać złożone jeszcze w I kwartale 2025, co potwierdził prezes Hon Hai, Young Liu. Nie ukrywa, że był gotowy także wejść do nowej firmy, którą wspólnie chciały stworzyć Honda i Nissan. Jego celem jest stworzenie nowej firmy produkującej pojazdy elektryczne.