2024 rok rozpoczął się dobrze. W styczniu liczba nowych rejestracji w UE wzrosła o 12,1 proc., a w lutym wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (2023) wyniósł 10,1 proc. i był kontynuacją wzrostu. W marcu nastąpiło rozczarowanie – liczba nowych rejestracji spadła o 5,2 procent. W kwietniu rynek ponownie odnotował wzrost o 13,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak maj przyniósł kolejny negatywny wynik – minus 3,0 proc. W czerwcu liczba samochodów znów była dodatnia i wzrosła o 4,3 procent do 1 089 925. Lipiec również przyniósł wzrost, ale tylko o 0,2 proc. i 852 051 nowych rejestracji w UE. Do katastrofy doszło w sierpniu. Liczba nowych rejestracji w UE wyniosła zaledwie 643 637, co oznacza spadek o 18,3 procent. Tendencja spadkowa utrzymała się we wrześniu. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów wyniosła 809 163, co oznacza spadek o 6,1 procent. W październiku liczby wykazywały niewielką tendencję wzrostową - 866 397 nowych rejestracji oznacza wzrost o 1,1 procent. W listopadzie nastąpił spadek o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 869 816 nowych rejestracji. Grudzień zakończył się wzrostem o 5,1 proc., kiedy w UE zarejestrowano 910 505 nowych samochodów. W sprawozdaniu rocznym za 2024 r. kraje UE odnotowały łącznie 10 632 381 nowych rejestracji, czyli o 0,8 proc. więcej niż w roku poprzednim. Statystyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) za ostatni rok w całej Europie pokazują, że zarejestrowano 12 963 614 nowych pojazdów – o 0,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Modele hybrydowe wyłaniają się jako jedyni zwycięzcy w statystykach rejestracji pojazdów w UE w 2024 r. Łącznie 3 288 862 kupujących zdecydowało się na zakup nowego samochodu z silnikiem hybrydowym. Tempo wzrostu rok do roku wynosi 20,8 proc., a udział w rynku wynosi obecnie 30,9 proc. Klasyczne silniki benzynowe nadal znajdują się na szczycie listy pod względem popularności – liczba 3 542 755 nowych rejestracji dała im 33,3 proc. udziału w rynku, lecz w porównaniu z rokiem poprzednim straciły 4,8 proc. Niechęć do zakupu modeli elektrycznych w UE dała wynik 1 447 934 nowych rejestracji w rocznym bilansie, co stanowi spadek o 5,9 procent. Udział w rynku pojazdów elektrycznych wynosi 13,6 proc. i jest wyższy niż udział modeli z silnikiem diesla, których liczba rejestracji wyniosła 1 267 741, a co przełożyło się na udział w rynku w 11,9 proc. Spadek liczby silników diesla w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 11,4 procent. Modele z napędem PHEV również muszą zmagać się ze spadkiem popytu. W UE sprzedano 758 944 nowych samochodów z hybrydą plug-in. To spadek w stosunku do roku ubiegłego o 6,8 proc. i udział w rynku 7,1 proc.

Elektryki zanotowały 5,9 proc. spadku rok do roku na rynku Unii Europejskiej

W 2024 r. Grupa Volkswagen pozostała liderem rynku w UE, a jej udział w rynku wyniósł 26,7 procent. Grupa Stellantis uplasowała się na drugim miejscu z udziałem w rynku na poziomie 16,4 procent. Trzecią siłą Grupa Renault z udziałem w rynku wynoszącym 11,0 proc. Volkswagen jest najsilniejszą marką indywidualną, która zdobyła 11,0 proc. udziału w rynku. Toyota obroniła drugie miejsce w bilansie rocznym z udziałem w rynku UE na poziomie 7,5 procent. Skoda zajmuje trzecie miejsce z udziałem w rynku wynoszącym 6,2 procent. Renault zajmuje czwarte miejsce z udziałem 5,9 procent, tuż przed BMW z udziałem w rynku wynoszącym 5,8 procent. Na kolejnych miejscach znalazły się Mercedes, Peugeot (po 5,3 proc.), Dacia (5,1 proc.) i Audi (4,9 proc.). Hyundai z wynikiem 4,0 proc. wyprzedził Kię (3,8 proc.). Opel i Citroën mają po 3,1 procent, Ford 2,9 proc. Kolejne miejsca zajmują Fiat i Volvo z wynikiem po 2,7 proc. Z wynikiem 2,3 proc. Tesla wyprzedza Seata (2,2 proc.).