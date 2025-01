Największy fundusz emerytalny w Europie, Stichting Pensioenfonds ABP sprzedał wszystkie posiadane udziały w Tesli o wartości 571 mln euro (ok. 2,4 mld zł). Jednak powodem odejścia od aktywów Tesli nie są kontrowersyjne działania polityczne Muska. Fundusz emerytalny sprzedał akcje, gdyż uznał, że Tesla narusza zasady dobrego ładu korporacyjnego. Konkretnie chodzi o pakiet rekompensaty w wysokości miliarda dolarów dla Elona Muska. Pakiet wynagrodzeń został ustalony na podstawie umowy zawartej w 2018 r. i od samego początku był nietypowy i budził liczne sprzeciwy. Muskowi nie przyznano pensji ani premii, ale zamiast tego miał otrzymać opcje na akcje, ale tylko w przypadku osiągnięcia określonych punktów.

W 2018 roku mało kto spodziewał się, że szef Tesli osiągnie wyznaczone przez siebie cele. Pod koniec 2018 roku akcje były warte około 22 dolarów, a dzisiaj są warte 394 dolary. Na skutek gwałtownego wzrostu cen akcji Tesli automatycznie wartość pakietu wynagrodzeń Muska wzrosła z 2,6 miliarda dolarów do 56 miliardów dolarów. „Mieliśmy problem” z pakietem wynagrodzeń – powiedział rzecznik holenderskiego funduszu emerytalnego. Sąd w amerykańskim stanie Delaware zakazał wypłaty odszkodowania już w styczniu 2024 r. Sędzia uzasadnił decyzję tym, że Musk miał zbyt duży wpływ na przebieg negocjacji, podczas gdy akcjonariusze nie wiedzieli o tych powiązaniach. Następnie akcjonariusze Tesli zagłosowali ponownie w czerwcu 2024 r. i większość orzekła, że ​​Musk powinien otrzymać olbrzymie wynagrodzenie. Jednak w grudniu sędzia nadzorująca sprawę, Kathaleen McCormick, ponownie wstrzymała wypłatę wynagrodzenia, a Musk chce się odwołać od tego orzeczenia.

Holenderski fundusz pozbywa się wszystkich akcji Tesli

Holenderski fundusz emerytalny ABP zagłosował w czerwcu przeciwko pakietowi wynagrodzeń, określając go jako „kontrowersyjny i wyjątkowo wysoki”. Podejmując decyzję o sprzedaży akcji Tesli, fundusz wziął pod uwagę nie tylko koszty i zyski, ale także wymogi odpowiedzialnego inwestowania. Oprócz wysokiej pensji Muska, fundusz krytykuje również złe warunki pracy w Tesli. Stichting Pensioenfonds ABP („Krajowy Fundusz Emerytalny”), jest funduszem emerytalnym dla pracowników rządowych i edukacyjnych w Holandii. W 2023 roku zarządzał aktywami w wysokości 500 mld euro, a to czyni go największym funduszem emerytalnym w Europie i jednym z pięciu największych funduszy emerytalnych na świecie.