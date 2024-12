Od stycznia za te rzeczy kierowcy zapłacą więcej. Długa lista zmian

Nowe przepisy dla kierowców w 2025 roku: Wyższe kary za brak OC

Od przyszłego roku wprowadzone zostaną również nowe kary za brak OC, których maksymalna stawka wynosić będzie 9332 zł. Jest to o 8,5 proc. więcej (732 zł) niż obecnie. Warto zaznaczyć, że jeszcze w 2021 roku stawka ta wynosiła 5600 zł. Wzrost kar to efekt wzrostu płacy minimalnej, która od stycznia 2025 roku wyniesie 4666 zł. Kary za brak OC będą naliczane w sytuacji, kiedy od końca polisy upłynie minimum 14 dni. W okresie od 4 do 14 dni grzywna wyniesie 4666 zł. Z kolei jak polisa wygaśnie do 3 dni to, kara wyniesie 40 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 1866 zł. Właściciele samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników samochodowych za brak OC zapłacą więcej. Jest to odpowiednio 13 998 zł (ponad 14 dni), 6999 zł (od 4 do 14 dni) oraz 2800 zł (poniżej 4 dni).

Nowe przepisy dla kierowców w 2025 roku: Nie zgłosisz sprzedaży zapłacisz karę

Kary zostaną przyznane również osobą, które nie złożą w czasie (do 14 dni) deklaracji PCC-3, na podstawie, której urząd skarbowy będzie mógł wyliczyć podatek (2 proc.) od czynności cywilnoprawnych, czyli np. za zakup samochodu. Wachlarz grzywny od 2025 roku w tym przypadku wynosić będzie od 467 do nawet 93 320 zł.

Nowe przepisy dla kierowców w 2025 roku: Policja z informacją o braku prawa jazdy

Kolejną nowością ma być doposażenie drogówki w urządzenia umożliwiające automatyczną identyfikację pojazdów należących do osób, którym cofnięto lub zatrzymano uprawnienia do prowadzenia samochodu. Będą one posiadały odpowiednie algorytmy, dzięki którym po sczytaniu numerów rejestracyjnych, możliwe będzie na bieżąco informowanie policjantów, czy dany pojazd należy do osoby z zatrzymanym prawem jazdy.