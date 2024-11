Elon Musk rośnie w siłę. Większy stan konta i polityczna kariera

Kluczem do osiągnięcia przewagi stała się zdolność do pozyskiwania danych z lądu, powietrza, wody, kosmosu i cyberprzestrzeni, a następnie ich szybkiego przetwarzania i dostarczania do dowódców oraz żołnierzy – mówi generał Mary A. Legere, dyrektorka zarządzająca w Accenture Global Defense.