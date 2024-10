Tesla zwiększa zasięg swojego bestsellera. Obiecuje 702 km i niską cenę

Tesla Model 3 z dużym zasięgiem startuje od 209 990 zł

Model 3 w najnowszej wersji przyspiesza do 100 km/h w czasie 5,2 sekundy. Tesla obiecuje w nowym modelu również inne nowości jak np. poprawione jakościowo materiały użyte we wnętrzu, poprawione wyciszenie, a do tego system audio Premium z 9 głośnikami i wzmacniaczem połączony z natywnym dostępem do Spotify, Apple Music czy YouTube Music. Dostawy Tesli Model 3 Long Range z napędem na tylne koła do klientów w Europie zostaną uruchomione w listopadzie. Jednocześnie Tesla obniżyła cenę podstawowego Modelu 3 do 189 990 zł z poziomu nieco ponad 200 tys. zł.