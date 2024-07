16 osób z załogi MT Terra Nova zostało uratowanych z tonącego tankowca pływającego pod banderą Filipin. Jednej osoby jak na razie nie odnaleziono – powiedział sekretarz transportu Jaime Bautista. Władze podały, że wypadek zdarzył się po nasileniu się sezonowego deszczu monsunowego przez tajfun Gaemi. Transportowiec zmierzał w kierunku miasta Iloilo na Filipinach. Jednak w efekcie złej pogody "wywrócił się i ostatecznie zanurzył" – podała w raporcie straż przybrzeżna. Rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej, kontradmirał Armando Balilo, zaznaczył, że obecnie trwa wyścig z czasem aby powstrzymać wyciek. Dodał również, że gdyby z transportowca wylało się całe paliwo to byłby to największy wyciek w historii Filipin.

Odkrycia nowego złoża ropy naftowej

Niefortunne wydarzenie ma miejsce na niedługo po tym jak świat obiegła informacja o odkryciu nowego złoża ropy na polu Ai-Nokhatha, które zlokalizowane jest na wschód od kuwejckiej wyspy Fajlaka. Wstępne szacunki – jak podaje KPC – wykazują, że z rezerw węglowodorów obecnych w odwiercie wynoszą ok. 2,1 miliarda baryłek lekkiej ropy naftowej i 5,1 biliona standardowych stóp sześciennych gazu – odpowiada to 3,2 miliardowi baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Dyrektorze generalny Kusaki Petroleum Corporation (KPC), szejk Nawaf Saud Nasir Al.-Sabah na platformie X podzielił się informacją, że zasoby nowego złoża odpowiadają trzy letniej produkcji całego kraju. W oświadczeniu formy dodatkowo można przeczytać, że powierzchnia nowo odkrytego odwiertu naftowego to ok. 96 kilometrów kwadratowych.