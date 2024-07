Tor, znany jako „najszybszy tor na Zachodzie” (The Fastest Track in the West), został zbudowany w 1952 r. i otwarty rok później. Szybko zyskał reputację jednego z najszybszych i najtrudniejszych torów w Stanach Zjednoczonych. Ten tor wyścigowy był także miejscem kręcenia filmu "Le Mans ’66", w którym stanowił tło dla scen z granych przez Christiana Bale’a. Cały obszar obejmuje 2,43 km2 i w sumie siedem torów wyścigowych, w tym główny tor Big Willow o długości 2,5 mili (około 4 km). Na terenie obiektu znajduje się także tor kartingowy, tor poślizgowy, krótkie tory owalne, tory rallycrossowe i terenowe. Willow Springs jest szczególnie popularne wśród motocyklistów i kierowców wyścigowych ze względu na wysokie średnie prędkości, szerokie zakręty i znaczne zmiany wysokości.

Willow Springs ma bogatą historię sięgającą złotej ery amerykańskich sportów motorowych w połowie XX wieku. Tor służył jako tor szybkich wyścigów dla rozwijającej się sceny motoryzacyjnej w południowej Kalifornii po II wojnie światowej. Po nieudanych próbach wykorzystania toru do wyścigów NASCAR. Zmarły w 2015 roku Bill Huth kupił tor wyścigowy w 1962 roku. Różnorodne zastosowania Willow Springs sprawiły, że tor wyścigowy stał się popularnym celem miłośników wyścigów na torze, wyścigów klubowych, wydarzeń organizowanych przez producentów, ujęć filmowych, kursów driftingu i jazdy kaskaderskiej. Kompleks jest nieco zaniedbany, z wyblakłymi od słońca budynkami gospodarczymi i popękanymi jezdniami. Niepowtarzalna atmosfera przywodzi na myśl minioną epokę sportów motorowych.