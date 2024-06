Volkswagen Poznań rozpoczął produkcję nowego modelu samochodu

Crafter ma także dać początek nowej rodzinie pojazdów, jaka w dalszej perspektywie zmieni profil polskich zakładów Volkswagena. Chodzi o samochody elektryczne SPACE, których produkcja ma przekształcić dzisiejsze fabryki spółki w takie, które specjalizują się w samochodach elektrycznych. A według planów, jakie Volkswagen Poznań ujawnił w końcu ubiegłego roku, pierwszym pojazdem z tej serii ma być właśnie nowa wersja elektrycznego Craftera. Stopniowa elektryfikacja firmy obejmie również odlewnię VW Poznań, która ma się wyspecjalizować w wytwarzaniu aluminiowych części do samochodów elektrycznych.

We Wrześni ruszyła produkcja nowego Volkswagena Craftera mat. prasowe

Z Polsce będzie produkowany nie tylko Volkswagen Crafter, ale i Golf

Fabryka we Wrześni jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych w całym koncernie Volkswagena AG. Zbudowano ją od podstaw i uruchomiono w 2016 roku. Obecnie pracuje w niej ponad 3 tysiące osób. Do produkcji nowej generacji Craftera przygotowywała się od dłuższego czasu. - Zmodernizowaliśmy linie produkcyjne, na wszystkich obszarach montażu odbyły się warsztaty. W zeszłym roku przeszkoliliśmy 550 osób, w tym roku już około 200, a następne osoby czekają na swoją kolej – informuje Thomas Kreuzinger–Janik, dyrektor zakładu we Wrześni. Nowy model pojawi się także w zakładach w Poznaniu. Od 2027 r. będzie stamtąd wyjeżdżał Volkswagen Golf. Ma on być jednym z filarów zmian w polskich fabrykach Volkswagena, pozwalających zapewnić im stabilność produkcji oraz zatrudnienia. Golf w poznańskiej fabryce będzie powstawał w tzw. systemie MKD (medium-knocked-down), w którym do Polski będzie przyjeżdżać karoseria auta, która na miejscu będzie lakierowana i trafi na linię montażową. Komponenty do produkcji mają zasadniczo pochodzić z tych samych źródeł, które zaopatrują zakład w Wolfsburgu.