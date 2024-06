Bartłomiej Topa za kierownicą nowego Mitsubishi

To dobry czas dla Bartłomieja Topy. Można by powiedzieć, że aktualnie Topa jest bardzo na topie. Serial „Skazana”, który doczekał się trzech już wyemitowanych sezonów oraz sezonu czwartego, który widzowie obejrzą w tym roku, czy rola szlachcica Adamczewskiego w serialu „1670” potwierdzają to. Netflix potwierdził już produkcję i premierę drugiego sezonu serialu "1670", w którym obejrzymy znów w głównej roli Bartłomieja Topę.

Topa nie tylko występuje przed kamerą, ale angażuje się w działania na rzecz środowiska, aktywnie wspierając misje takich organizacji, jak Fundacji Synapsis i Klubu Gaja. Dzięki współpracy z polskim oddziałem Mitsubishi Motors, należącym do globalnej grupy Astara, Bartłomieja Topę będziecie mogli spotkać za kierownicą Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Samochód posiada napęd na cztery koła Super All Wheel Control, który korzysta z dwóch silników elektrycznych dla przedniej i tylnej osi. Jednostka spalinowa pod maską służy przede wszystkim do ładowania akumulatora trakcyjnego oraz wspierania napędu elektrycznego. Sumaryczna moc zespołu napędowego wynosi 188 KM. Napęd na obie osie jest dostępny także w trybie bezemisyjnym.

Bartłomiej Topa jest ambasadorem marki Mitsubishi mat. prasowe

Eclipse Cross PHEV na prądzie przejedzie dystans 55 km

Przydatną funkcją jest gniazdo zasilane napięciem 230 V, które pozwala na korzystanie z urządzeń elektrycznych, oświetlenia, zmieniając samochód w jeżdżący magazyn energii. Mitsubishi Eclipse Cross PHEV może przejechać w trybie bezemisyjnym do 55 km, a przy pełnym akumulatorze i zbiorniku paliwa zasięg wynosi około 600 km. Bartłomiej Topa już od trzech lat korzysta z Eclipse Cross.