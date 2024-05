A wszystko zaczęło się od nazwania najnowszego modelu Alfy Romeo nazwą Milano. Koncern Stellantis musiał zmienić nazwę na Junior, bo włoskie przepisy zakazują stosowania narodowych barw, nazw i innych skojarzeń z Włochami w produktach pochodzących spoza Włoch. W przypadku Fiata 600/600e włoskie akcenty nie są mocno zaznaczone to i tak rażą włoskie organy. Chodzi dokładnie o użycie kolorów włoskiej flagi na tylnym zderzaku.

Zgrzyt Włochów z koncernem Stellantis

Taki symbol umieszczony na Fiacie doprowadza do wrażenia, że auto jest produkowane we Włoszech. Fiat, podobnie jak Alfa Junior produkowane są w fabryce w Tychach. To walka włoskiego rządu nie tylko o znaczki, nazwy i symbole, ale o fakt, że koncern Stellantis ucieka z produkcją włoskich marek motoryzacyjnych za granicę. Nie wiadomo póki co czy kolorowe zielono, biało, czerwone oznaczenie zniknie tylko na egzemplarzach, które trafią na włoski rynek czy w ogóle zostanie usunięte.