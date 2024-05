Znaczek przedstawia zdjęcie portretowe Berthy Benz obok pojazdu Benz Patent-Motorwagen, którym kobieta w 1888 r. odbyła pierwszą dalekobieżną podróż w historii motoryzacji. „Oto specjalny znaczek na cześć niezwykłej kobiety. Dzięki swojej odwadze, dalekowzroczności i determinacji Bertha Benz odegrała decydującą rolę w kształtowaniu indywidualnej mobilności, jaką znamy dzisiaj. Jej nieustraszona podróż w sierpniu 1888 r. to kamień milowy w historii motoryzacji. Bertha Benz udowodniła niezawodność i potencjał innowacyjnego środka transportu, jakim jest samochód, torując drogę dla jego przyszłości. Jej dziedzictwo nadal inspiruje nas do przekraczania granic i zabiegania o to, aby pozornie niemożliwe stawało się możliwe” – powiedziała Bettina Haussmann, szefowa Muzeum Mercedes-Benz.

Reklama

Takim pojazdem Bertha Benz odbyła swoją pierwszą podróż mat. prasowe

Pierwsza podróż pojazdem odbyła się na dystansie 100 km w sierpniu 1888 roku

Bertha Benz urodziła się jako Cäcilie Bertha Ringer w Pforzheim, 3 maja 1849 r. W 1869 r. poznała inżyniera Carla Benza. Para pobrała się 20 lipca 1872 r. Benz pracował nad przystosowaniem silnika spalinowego do codziennego użytku, aby zrealizować swoją wizję bezkonnego powozu. Bertha Benz odegrała tu istotną rolę – wspierała męża swoją ambicją i ciekawością wobec nowinek technicznych. Wytrwałość pary została nagrodzona: 29 stycznia 1886 r. Carl Benz złożył wniosek o patent na swój „pojazd mechaniczny napędzany silnikiem spalinowym. Jednak nowy środek do transportu osób i towarów początkowo spotkał się z dużym sceptycyzmem. Bertha Benz postanowiła działać. W sierpniu 1888 r. bez wiedzy męża przejechała produkcyjną wersją pojazdu wraz z dwoma synami, Eugenem i Richardem, ponad 100 km z Mannheim do Pforzheim – odbywając pierwszą długodystansową podróż samochodem. W ten sposób zademonstrowała społeczeństwu niezawodność i praktyczność wynalazku Carla Benza, a przy okazji zebrała szereg ważnych spostrzeżeń w kwestii przeprowadzenia ulepszeń technicznych. Reszta jest historią: samochód zaoferował indywidualną mobilność w nowym wymiarze i stał się częścią codziennego życia na całym świecie. Od samego początku tej historii Mercedes-Benz nieustannie wymyśla samochód na nowo – w ramach nieprzerwanego procesu tworzenia innowacji i wyznaczania branżowych standardów. Bertha Benz umarła w Ladenburgu, 5 maja 1944 r., dwa dni po swoich 95. urodzinach.