Rolls-Royce poświęcił 8 000 godzin na ręczne wykonanie drewna do swojego najnowszego kabrioletu, a ponad dwa lata na rozwijanie i pięć miesięcy na montaż czasomierza na desce rozdzielczej. Droptail Arcadia wyposażona jest w zegarek z najbardziej skomplikowaną tarczą w historii Rolls-Royce’a. Ma 119 ścianek, a logo podwójnej litery "R" jest wykonane z frezowanej stali nierdzewnej. Całość kosztuje 30 mln dolarów (ok. 119 mln zł), ale to tylko nieoficjalne szacunki, bo firma nie ujawniła ile kupiec zapłacił za ten samochód.



Rolls-Royce Droptail Arcadia mat. prasowe

Lakier z cząsteczkami aluminium i szkła

Wykonanie całego samochodu Rolls-Royce Droptail Arcadia trwało ponad cztery lata i uosabia wyjątkową relację między klientem a marką. To trzeci egzemplarz Droptaila, samochodu z ekskluzywnej serii wyróżniającej się personalizowanym nadwoziem (coachbuild). Celebruje czystość formy i naturalne materiały. Specjalnie dla tego modelu Rolls-Royce stworzył unikalny biały kolor zewnętrzny. Lakier zawiera cząsteczki aluminium i szkła, które sprawiają, że w wyjątkowy sposób mieni się w świetle. Wnętrze prezentuje wyjątkowe wykorzystanie drewna Santos Straight Grain, a skórzane wykończenie w dwóch odcieniach harmonizuje z kolorystyką zewnętrzną.

Rolls-Royce Droptail Arcadia mat. prasowe

Nazwa Arcadia odnosi się do miejsca w mitologii greckiej, które miało być reprezentacją niebiańskiego raju na ziemi. Rolls-Royce Coachbuild to demonstracja możliwości świata luksusu. Najbardziej uzdolnione osoby na świecie współpracują z Rollsem, aby wcielić w życie zupełnie nowe pomysły. Model Arcadia Droptail jest głęboko związany z osobowością i preferencjami klienta. Tak powstają samochody, które nie tylko stają się częścią historii klienta, ale także ubogacają markę.