Rolnicy przygotowują się do kolejnych protestów. Już jutro 11 marca po raz kolejny zablokują drogi w wielu miejscach w Polsce. Dużych utrudnień można się spodziewać w Wielkopolsce. Od godziny 7:45 do godziny 18:00 zapowiedziano blokowanie zjazdów i wjazdów na autostradę A2 w okolicy Poznania. Kierowcy nie zjadą z autostrady na węzłach Poznań Komorniki, Poznań Zachód oraz Buk. Nieco dalej na zachód od Poznania przy węźle Nowy Tomyśl zablokowane będzie rond na skrzyżowaniu DK92 i DW305.

Protesty rolników: Zamknięte zjazdy na autostradzie A2 w okolicach Poznania

Autostrada Wielkopolska w porozumieniu z policją oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. Zamknięte zostaną pasy wyłączeń z obu kierunków na węzłach Poznań Komorniki, Poznań Zachód, Buk w czasie trwania protestu, czyli w godzinach 7:45 - 18:00. Zjazd na węźle Nowy Tomyśl będzie otwarty dla obu kierunków, jednak tu ruch może być utrudniony ze względu na planowaną blokadę ronda na skrzyżowaniu DK92 i DW305. Przejazd autostradą A2 między Świeckiem a Koninem będzie przejezdny w obu kierunkach.

Blokad można się również spodziewać na drogach dojazdowych do Poznania i w gminach ościennych. Utrudnienia mogą pojawić się na wjeździe do Poznania od południa na ul. Głogowskiej oraz na wysokości ulic Marii Lange i Opłotki. W Komornikach na ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Jeziorną oraz na ul. Jeziornej i rondzie Orła Białego. W tych miejscach protest zaplanowano od godziny 9:00 do 16:00. Blokady będą miały miejsce również w Jankowicach, Tarnowie Podgórnym, Swadzimiu. Na południu Poznania zablokowany będzie odcinek trasy S5 na wysokości węzła Konarzewo, utrudnień w ruchu można się spodziewać w Stęszewie i Kostrzynie Wielkopolskim.

Nadal trwa blokada przejścia granicznego na autostradzie A2 w Świecku. Protest ma być przeprowadzony w formule "do skutku i na stałe". Już kilkanaście dni wcześniej rolnicy ustawili na przejściu granicznym ciągniki. Mimo zapowiedzi, że protest potrawa do 20 marca został zakończony 26.02. Rolnicy ostrzegali, że jednodniową blokadę należy potraktować jako "strajk ostrzegawczy" i wrócą na granicę.