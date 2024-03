Organizatorzy liczą na to, że akcja „Łapki na kierownicę", która potrwa do 31 marca zmieni podejścia kierowców do używania telefonu podczas jazdy samochodem, a tym samym zminimalizowanie ryzyko występowania wypadków, do których przyczynia się nieodpowiednie korzystanie z telefonu. Działania Policji prowadzone są wspólnie z firmą Neptis S.A. - operatorem aplikacji Yanosik oraz firmą Screen Network S.A. Jest to uzupełnienie policyjnej akcji pod nazwą „Na drodze – Patrz i słuchaj”, której ważnym elementem ma być zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konsekwencje rozproszenia uwagi podczas korzystania z drogi.

Nieprawidłowe używanie telefonu podczas jazdy jest nie tylko niebezpieczne, ale i kosztuje 500 zł i 12 pkt. karnych

Zgodnie z artykułem 45 ust. 2 pkt 1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym: „Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”. Dozwolone jest korzystanie z telefonu wyłącznie umieszczonym na przeznaczonym do tego uchwycie lub korzystanie z zestawu głośnomówiącego czy słuchawkowego. Kara za niedostosowanie się wynosi 500 zł oraz 12 punktów karnych. W ramach działań, Yanosik przygotował quiz sprawdzający wiedzę kierowców, w zakresie prowadzenia pojazdu oraz używania telefonu. Odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania, można uzyskać specjalny certyfikat oraz dodatkowo 50 punktów do swojego konta kierowcy.

Pamiętać trzeba też o tym, że piesi nie mogą w każdym miejscu i zawsze korzystać z telefonu. Pieszym zabrania się „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych” (art. 14 pkt 8 ustawy Prawa o ruchu drogowym). Za nieprzestrzeganie tego przepisu, piesi mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 300 zł.