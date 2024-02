Rolls-Royce za pośrednictwem amerykańskiego organu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA wzywa do warsztatu elektryczne luksusowe coupé Spectre. Według NHTSA akcja przywoławcza dotyczy 107 samochodów. Produkcja Spectre rozpoczęła się jesienią 2023 roku. Według rzeczniczka Rolls-Royce'a akcja dotyczy wyłącznie egzemplarzy na rynku amerykańskim. Właściciele Spectre mają kontaktować się z autoryzowanymi dealerami.

Rolls-Royce Spectre z usterką - kontrola wzrokowa wystarczy

NHTSA jako powód akcji naprawczej podaje pozostałości kleju na oczku złącza kabla podłączonego do przedniego silnika elektrycznego. To może doprowadzić do zwiększonego oporu elektrycznego w tym miejscu, a finalnie do pożaru, chociaż według raportu jest to mało prawdopodobne. Rolls-Royce woli jednak dmuchać na zimne. Jak dotąd nie są znane żadne wypadki ani obrażenia związane z tym problemem. Rolls-Royce wstrzymał dostawy tego modelu przed opublikowaniem akcji przywoławczej. Podczas zaplanowanej wizyty w warsztacie należy odłączony zostanie kabel uziemiający i przeprowadzona kontrola wzrokowa pod kątem pozostałości kleju. Jeśli jest obecny, warsztat go usunie, a następnie ponownie podłączy kabel. Jak widać nawet kupując Rolls-Royc'a możesz zostać wezwany do warsztatu w celu usunięcia usterki.