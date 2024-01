Na polskich stacjach paliwowych mamy w ostatnich kilku tygodniach bardzo stabilną sytuację cen paliw. Mimo obaw niektórych ekspertów nie zmieniła tego również podwyżka opłaty paliwowej. Inaczej sytuacja wygląda na Węgrzech. Po zdjęciu dopłat i za sprawą podwyższonego podatku akcyzowego od początku 2024 r. ceny paliw poszybowały w górę i zrównały się z cenami paliw w Austrii. Droga zrobi się tankując na autostradzie w Niemczech, Włoszech czy Holandii. Warto również zatankować przed wjazdem do Szwajcarii, która ma jedną z najwyższych cen paliwa w Europie. Różnica pomiędzy najtańszą ceną paliwa w Europie (Bułgaria), a najdroższą (Holandia) wynosi 3,14 zł na litrze. Zebraliśmy dla was przykładowe ceny benzyny PB95 w kilku krajach Europy. Wyznacznikiem jest Polska z średnią ceną 6,22 zł/l.

Reklama

Polska – 6,22 zł/l

Bułgaria — 5,84 zł/l

Rumunia – 5,87 zł

Słowenia – 6,07 zł

Chorwacja – 6,07 zł/l

Litwa – 6,20 zł/l

Szwecja – 6,65 zł/l

Luksemburg – 6,57 zł/l

Węgry – 6,67 zł/l

Austria – 6,74 zł/l

Dania – 6,77 zł/l

Słowacja – 6,77 zł/l

Czechy – 6,82 zł/l

Łotwa – 6,90 zł/l

Wlk. Brytania — 7,16 zł/l

Belgia – 7,34 zł/l

Finlandia — 7,64 zł/l

Niemcy – 7,70 zł/l

Włochy – 8,00 zł/l

Francja – 8,00 zł/l

Szwajcaria - 8,21 zł/l

Norwegia — 8,37 zł/l

Holandia — 8,98 zł/l

Ceny oleju napędowego

Jeśli tankujemy diesla to w wielu europejskich krajach jest on tańszy od benzyny. Z Top 3 w Europie najtańszych cen oleju napędowego zostaje tylko Bułgaria. Polska prezentuje się całkiem nieźle. Za to w Szwajcarii zapłacimy niemal 9 zł za litr.



Średnie ceny oleju napędowego w Europie