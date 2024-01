Przybywa pułapek na kierowców. Flotę nieoznakowanych BMW rozbudowuje CANARD

Swoją flotę o 33 nieoznakowane BMW powiększa w tym roku CANARD - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Są to modele G3L 330i xDrive z silnikami o mocy 245 KM i napędzie na 4 koła. Przyspieszają do „setki” w niespełna 6 sekund i rozpędzają się do prędkości 250 km/h.