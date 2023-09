Od jutra pojedziemy nową drogą ekspresową prowadzącą nad morze

W sumie liczą 48 kilometrów. Będzie to pierwszy tak długi „trasowy” odcinek S11 - do tej pory na jej przebiegu włączano do ruchu jedynie obwodnice miejscowości. W przyszłości S11 połączy województwo zachodniopomorskie ze Śląskiem. Uruchamiany we wtorek odcinek to jeden z dłuższych fragmentów dróg ekspresowych oddawanych w tym roku kierowcom. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Koszalina, tj. szlaku obecnej drogi krajowej 11, biegnącej przez centrum miasta i miejscowości na jej szlaku, które co roku, w czasie wakacyjnego sezonu, całkowicie się zatykają. Budowę podzielono na 3 zadania realizowane przez innych wykonawców. Za 18,8-kilometrowy kawałek od Koszalina do Zegrza Pomorskiego odpowiedzialny był Budimex, 19,3-kilometrowy od Zegrza do Kłanina budował Mostostal, natomiast 11,6 km łączące Kłanino z Bobolicami realizowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Całość przedsięwzięcia kosztowała 1,8 mld zł.

Jednak dalej na południe jeszcze przez kilka lat będziemy jechać dotychczasowymi drogami. Odcinek pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem o długości 24 km, czyli ostatni kawałek S11 w województwie zachodniopomorskim, ma być gotowy dopiero w połowie 2026 r. Dwa miesiące temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała wartą 1,1 mld zł umowę na jego realizację z Intercorem. Dostał on 7 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych, a na roboty budowlane przewidziano 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 14 marca. Prócz dwujezdniowej ekspresówki powstaną tam dwa węzły drogowe - Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni będzie w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest para Miejsc Obsługi Podróżnych, na których będą mogły znaleźć się stacje paliw i restauracje.

Pod Szczecinkiem samochody już jeżdżą ekspresową obwodnicą omijającą miasto, ale kolejny fragment S11 jest dopiero w planach. Na początku września wydano decyzje środowiskową, która zatwierdza przebieg trasy na długości ponad 59 kilometrów. Ma ona być realizowana w latach 2026 - 2029 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Jak informuje GDDKiA, prawie 290 km S11 biegnącej przez Wielkopolskę podzielone jest na 7 fragmentów. Za odcinkiem Szczecinek – Piła znalazły się odcinki: Piła – Ujście o długości około 20 km, Ujście – Oborniki (43 km), Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik (22 km), Kórnik – Jarocin (43 km), Jarocin – Ostrów Wielkopolski (57 km) oraz odcinek Ostrów Wielkopolski – Kępno (30 km).