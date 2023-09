Pumę zdążyliśmy już dobrze poznać. Wyróżnia się wielowymiarowo. Jak przystało na Forda, zapewnia przede wszystkim mnogość wariantów wyposażenia. Zaczynamy od bogatej wersji Titanium, przechodzimy przez nacechowaną sportem ST-Line, awangardową i stylową Vivid Ruby Edition w zjawiskowym kolorze Berry Red, a kończymy na ST X z mocarnym silnikiem benzynowym sprzężonym z utwardzonym zawieszeniem i jeszcze bardziej precyzyjnym układem kierowniczym. Ponadto, w katalogu znajdziemy wiele rozmaitych pakietów dbających o odpowiednią oprawę stylizacyjną, tę z zakresu komfortu oraz bezpieczeństwa.

Spore rozmiary i potężny bagażnik

Puma wyróżnia się z tłumu nie tylko dynamiczną sylwetką. To jeden z nielicznych SUV-ów tej klasy, gdzie w nadkolach mogą zagościć felgi w rozmiarze 19 cali. Nie dość, że wyglądają niesamowicie efektownie, to z odpowiednimi oponami zapewniają właściwą dawkę komfortu. Zestaw uzupełniamy o wydajne reflektory LED i możemy przejść do wnętrza.

Tutaj gości niemiecki porządek i wyszukany styl. W aucie o długości 418,5 cm, udało się wygospodarować rozstaw osi na poziomie 259 cm. Tym samym, nie będziemy narzekać na przestrzeń w dwóch rzędach. Fotele wyprofilowano w satysfakcjonujący sposób, w czym solidny udział miał sztab ortopedów. Długa trasa okaże się wygodna dla kręgosłupa. W sukurs przychodzi elektryczna, wielokonturowa regulacja oraz masaż. Ten dodatek występował dotychczas w znacznie droższej klasie premium.

Materiały wykończeniowe to kolejny mocny punkt w codziennym programie Pumy. Spora część tworzyw jest miękka i przyjemna w dotyku. Całość nienagannie spasowano, a w topowej odmianie ST X możemy też liczyć na czerwone i białe akcenty, dodające autu pikanterii. Sportowy duch to również masywne, obszerne fotele z zintegrowanymi zagłówkami. Takie widnieją na liście najmocniejszej specyfikacji.

Poza tym, w segmencie B nie zapominamy o praktyczności. Puma w tej kategorii ma się czym pochwalić. Na pokładzie SUV-a wygospodarowano wiele praktycznych schowków nie tylko na drobiazgi, lecz również butelki z napojami. Miejsca w dwóch rzędach z powodzeniem wystarczy dla czterech dorosłych. A teraz gwóźdź programu – przepastny kufer. Konkurencja może jedynie pozazdrościć, bowiem już w standardzie otrzymujemy aż 456 litrów (z zestawem naprawczym). Dokładamy to tego Megabox o pojemności 81 litrów wyłożony materiałem, który z łatwością i błyskawicznie umyjemy (korek odpływowy zamontowany w podłodze) Świetnie sprawdzi się na robocze buty, sprzęt działkowy lub elektronarzędzia. Ma aż 30,5 cm głębokości, co umożliwia umieszczenie w kufrze przedmiotów o wysokości do 115 cm. Proste, praktyczne i funkcjonalne.

Jeśli zapragniemy przewieźć coś naprawdę dużego, wystarczy złożyć oparcie drugiego rzędu. 1216 litrów to niemal poziom kompaktowego kombi. Dodatkowo, podłoga bagażnika została wyposażona w regulację wysokości, by optymalizować przestrzeń względem indywidualnych potrzeb. Dostępu do niego strzeże unoszona elektrycznie pokrywa (rzadkość w tej klasie). Pozostając w aspekcie rodzinnym, nie zapominamy o podwójnym systemie mocowania fotelików Isofix w drugim rzędzie. Do tego dokładamy pokrowce na siedzeniach w specyfikacji Titanium, które z łatwością zdejmiemy i wypierzemy w domowych warunkach. Łatwiej i bardziej familijnie się nie da.

Przemyślane gadżety i bezpieczeństwo

Nowoczesne SUV-y kuszą także zaawansowaną elektroniką, a tej na pokładzie Pumy nie brakuje. Za mięsistym, pewnie leżącym w dłoniach kołem sterowym kryje się zestaw dopracowanych, wirtualnych wskaźników. Ma zmienną grafikę i w czytelny sposób przedstawia wszelkie informacje dotyczące jazdy i układów bezpieczeństwa. Bez nich nie sposób obecnie funkcjonować na europejskich drogach. Odciążają naszą uwagę i zapewniają parasol ochronny w skrajnych sytuacjach. To między innymi adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go, przydatną niekończących się korkach. Inteligentne układy utrzymają też auto w zadanym pasie ruchu oraz uruchomią w trybie awaryjnym, jeśli przed nami pojawi się niespodziewana przeszkoda w postaci rowerzysty, pieszego, dużego zwierzęcia lub innego pojazdu.

W chłodniejszym okresie docenimy obecność podgrzewanej przedniej szyby eliminującej przykry obowiązek porannego użycia skrobaczki i grubych rękawic. Latem natomiast dostarczymy do kabiny sporo świeżego powietrza poprzez otwierane, panoramiczne okno dachowe. Podczas długich podróży, balsamem dla uszu okaże się dźwięk płynący z opcjonalnego nagłośnienia sygnowanego przez renomowaną firmę B&O. Zestaw ma 575 W i nienagannie sprawdza się w rozmaitych gatunkach muzycznych – od klasyki, przez pop i jazz, po rocka z lat 70.

Na deser zostawiliśmy multimedia z ekranem o przekątnej 8 cali. Zawiadujemy nim dotykowo. System jest responsywny, a spore ikonki ułatwiają współpracę podczas jazdy na wyboistych drogach. Funkcji jest mnóstwo, ale rozsądnie pogrupowane w folderach dają się błyskawicznie odnaleźć. Do najważniejszych należy możliwość sparowania ze smarfonami opartymi na Android Auto i Apple CarPlay. W sekundę przeniesiemy na centralny wyświetlacz ulubione aplikacje.

Moc i dobre właściwości jezdne

Jednym z najjaśniejszych punktów Pumy jest układ jezdny. Konstruktorzy mocno przyłożyli się do tego aspektu, co potwierdzają badania rynku i liczne nagrody (Top Gear, What Car). Siadając za sterami niemieckiego SUV-a mamy pewność, że niezależnie od warunków, na twarzy będzie gościć szeroki uśmiech. Faktycznie, auto jeździ jak po sznurku zarówno na suchym, jak i mokrym asfalcie. O dobrą trakcję dba sprężyste zawieszenie sprzężone z precyzyjnym układem kierowniczym o progresywnej sile wspomagania. Ostre łuki, autostradowe prędkości lub lawirowanie między innymi pojazdami w mieście, to dla Forda bułka z masłem.

Nie byłoby to możliwie, gdyby nie skuteczne jednostki napędowe. Tych w gamie znajdziemy cztery. Każda ma doładowanie, a trzy dysponują układem miękkiej hybrydy pozwalającej oszczędzić sporo paliwa w mieście. To wielokrotnie nagradzany 1.0 EcoBoost o mocy 125, 155 lub 170 KM. Ostatni z nich jest sygnowany przez dział sportowy Ford Performance. Mamy zatem sporą dawkę dynamiki, a także precyzyjną niczym przecinak przekładnię Powershift w standardzie.

Stawiając na 1.0 EcoBoost o mocy 125 KM, otrzymujemy manualną, 6-stopniową skrzynię. Warto jednak rozważyć dwusprzęgłowy automat. Powershift zmienia biegi z prędkością światła i oferuje tryb sekwencyjny. W zależności od wybranej wersji, zużycie paliwa nieznacznie przekracza 5 albo ociera się o 6 litrów. Zasięg między tankowaniami wyniesie nawet 800 kilometrów!

Szczyt gamy to rasowa odmiana ST (200 KM i 320 Nm). Najmocniejsza Puma korzysta z benzynowego motoru o pojemności 1.5 litra. W optymalnym wykorzystaniu parametrów pomaga mechanizm różnicowym o zwiększonym tarciu wewnętrznym oraz lekko obniżone i utwardzone zawieszenie. Korzystając z systemu Launch Control, pierwsza setka pojawi się na wirtualnych wskaźnikach po 6,7 sekundy. Żwawemu rozpędzaniu wtóruje rasowy dźwięk z wydechu i zadziwiająco niskie, średnie zapotrzebowanie na benzynę – 6,8 litra.

SUV na każdą okazję

Z tym autem błyskawicznie się zaprzyjaźnimy. Puma ma wiele twarzy, a najważniejsze to praktyczność, wstrzemięźliwość przy dystrybutorze, pewność prowadzenia i dynamika w każdych warunkach. Uniwersalny SUV dostarczy sporo uśmiechu podczas codziennej eksploatacji. Sprawdzi się jako szybki połykacz kilometrów dla singla, jak i funkcjonalna hybryda dla 4-osobowej rodziny. Ma mnóstwo dodatków z zakresu komfortu i bezpieczeństwa, a także potężny bagażnik.

Osobny rozdział stanowi wyjątkowa oferta promocyjna. Maksymalny rabat sięga obecnie 25 tysięcy złotych, a miesięczna rata netto startuje z pułapu 789 złotych w programie Ford Leasing Opcje. Ford też skutecznie opiera się inflacji, bowiem cennik Pumy otwiera skromna wartość 95 900 zł. W standardzie możemy również liczyć na rozłożysty parasol ochronny – 4 lata ochrony fabrycznej Ford Protect, gwarancję producenta i kompleksowy pakiet serwisowy. Wartościowym dodatkiem jest pełny zakres ubezpieczeniowy na 12 miesięcy wliczony w cenę. Warto się pospieszyć, bowiem dostępność Fordów w korzystnie skrojonych warunkach jest ograniczona.

