Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

W 2023 roku w Polsce wyprodukowano łącznie ponad 166,4 TWh energii elektrycznej, z czego ponad 26 proc. (44 GWh) pochodziło z OZE. Dla przykładu, energia sprzedana w 2023 r. przez spółkę energetyczną E.ON Polska S.A. aż w ponad 41% pochodziła ze źródeł odnawialnych (głównie energetyka wiatrowa). Obecnie w Polsce największy udział wśród OZE zyskała fotowoltaika. Ubiegłoroczny przyrost mocy w tym segmencie sięgnął prawie 4,9 GW i oznacza wzrost o ponad 40 proc. r/r. Fotowoltaika jest najlepszym źródłem energii dla samochodów elektrycznych. Dom i miejsce pracy są najczęstszymi punktami ładowania samochodów elektrycznych, a prąd z fotowoltaiki jest zielony i nie generuje strat związanych z przesyłem energii. Wallbox Mercedesa zapewnia dostęp do mocy nawet 11-22 kW.

Źródło: Materiał partnera

Aby naładować najchętniej wybieranego przez klientów w Polsce elektrycznego Mercedesa, czyli model EQA, wystarczy ok. 7-8 godzin. „Tankowanie” Klasy A 250 e, hybrydy plug-in, zajmie już tylko ok. 1,5 h. Skoro samochody elektryczne korzystają głównie z energii płynącej z fotowoltaiki redukcja emisji CO2 w przypadku elektryków zachodzi szybciej niż w zmieniającym się bilansie energetycznym.

Reklama

Ale nawet jeśli ładujesz samochód elektryczny na publicznych stacjach w przypadku aplikacji Mercedes me Charge energia, którą pobierasz dzięki podpisanym umowom z operatorem ładowarek pochodzi również z odnawialnych źródeł.

Źródło: Materiał partnera

Wpływ na środowisko

Pojawia się też zarzut, że akumulatory po 8 latach nadają się na śmietnik i zanieczyszczają środowisko. Tymczasem gwarancja na akumulator w przypadku Mercedesa sięga 10 lat i 250 tys. km. Wydłużanie ochrony gwarancyjnej na samochody elektryczne to obecnie naturalny trend wśród europejskich koncernów. Badania wskazują, że akumulatory samochodów tracą rocznie około 1-2% swojej pojemności, co oznacza, że nawet po 10 latach wciąż gwarantują ponad 80% pojemności. Kiedy „bateria” nie będzie spełniała oczekiwań użytkownika czeka ją drugie życie. Zużyte akumulatory mogą wciąż pełnić rolę magazynów energii, a uszkodzone trafią do recyklingu, który pozwoli odzyskać cenne pierwiastki. Po przetworzeniu baterii litowo-jonowych można ponownie wykorzystać nawet 95% materiałów. O potencjale jaki drzemie w tej dziedzinie świadczy fakt, że Mercedes otwiera własny zakład recyclingu akumulatorów w Kuppenheim w Niemczech. Cały przemysł recyclingu akumulatorów rozwija się na Starym Kontynencie bardzo dynamicznie. To kolejny krok w kierunku surowcowej niezależności Europy dotyczącej produkcji akumulatorów. Rośnie też udział materiałów z recyclingu użytych do produkcji samochodów. Już dziś nadwozie elektrycznego Mercedesa w 25 proc. wykonane ze stali z odzysku.

Źródło: Materiał partnera

Większa emisja CO2

To prawda, że w porównywalnych warunkach produkcja pojazdu elektrycznego wiąże się z wytworzeniem większej ilości CO2 niż w przypadku pojazdu konwencjonalnego. Dużej porcji energii wymaga wytworzenie ogniw akumulatorowych. Dlatego samochód elektryczny już w momencie projektowania traktowany był jako element obiegu zamkniętego, a fabryki aut elektrycznych i akumulatorów projektowane są tak, by wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Mercedes systematycznie zwiększa udział energii odnawialnej w swoich fabrykach, co obniża ślad węglowy również modeli elektrycznych. Zakład w Jaworze w Polsce jako pierwszy w ekosystemie Mercedesa korzysta z energii elektrycznej w 100 proc. produkowanej przez elektrownię wiatrową, a ogrzewany jest energią w 95 % pochodzącą z biomasy. Pozostałe 5 proc. wytwarzane jest z gazu ziemnego. W latach 2018-2023 r. emisja CO2 z produkcji koncernu Mercedes spadła o 72%. Cel marki wyznacza pokrycie energią odnawialną do 2030 r. ponad 70% zapotrzebowania firmowych zakładów produkcyjnych. W ramach wizji o nazwie „Ambicja 2039” producent ze Stuttgartu będzie oferował za 15 lat pełną flotę nowych aut osobowych neutralną pod względem emisji CO2, także w zakresie jej produkcji.

Źródło: Materiał partnera

Optymistyczna perspektywa

Potencjał do redukcji wpływu na środowisko w przypadku aut elektrycznych jest znacznie większy niż spalinowych. Wynika to z faktu, że auta zasilane prądem pod względem technicznym wciąż się dynamicznie rozwijają, udział odnawialnych źródeł energii w również w Polskim bilansie energetycznym dynamicznie rośnie, a fabryki samochodów elektrycznych oraz powstające obecnie w Europie zakłady produkcji akumulatorów już w momencie projektowania zakładały neutralność klimatyczną. W najbliższych latach nasilą się pozytywne skutki potężnych inwestycji jakie zostały poczynione przez koncerny motoryzacyjne, a dynamika redukcji wpływu na środowisko przemysłu samochodowego drastycznie się zwiększy.

Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz