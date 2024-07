Surowce takie jak lit są ważne przy budowie samochodów elektrycznych, ale zlokalizowane głównie na Dalekim Wschodzie i w Australii. Utrudnia to europejskim producentom samochodów budowę własnych fabryk akumulatorów na terenie Unii Europejskiej. Do tego tworzy długie trasy dostaw i zależność od partnerów. Teraz Serbia, kandydat do członkostwa w UE od 2012 roku, chce otworzyć bramy do jednego z największych złóż litu na świecie. Wyłącznie dla Europy. Biorąc pod uwagę wyniki gospodarcze kraju, jest to dość spójne – Unia Europejska jest już największym partnerem handlowym i odbiorcą dwóch trzecich całego eksportu. Niemniej jednak zainteresowanie złożami litu wyraziły także Chiny i Rosja. Unia chce wynegocjować porozumienie na 58 000 ton litu rocznie. Jak podaje niemiecki Handelsblatt, surowca wystarczy na zbudowanie 1,1 miliona samochodów elektrycznych i pokrycie 17 procent europejskiego zapotrzebowania.

Serbia chce udostępnić złoże litu Unii Europejskiej

Jednak samo wydobycie surowców nie rozwiązuje problemu łańcucha dostaw. Ostatecznie lit musi zostać przetworzony na nadające się do użytku chemikalia, a obecnie dominują tutaj Chiny, przetwarzające 60 procent litu wydobywanego na całym świecie. W związku z tym konieczna jest dywersyfikacja również w tym obszarze, aby uniknąć jednostronnych zależności. Tymczasem Aleksandar Vučić, serbski prezydent obiecuje nie zaopatrywać chińskich producentów i obiecuje lojalność wobec UE – mimo że umowę o wolnym handlu z Chinami podpisał w zeszłym roku. W zamian Serbia liczy na pozytywny wpływ na przebieg negocjacji wejścia do UE. Firma odpowiedzialna za finansowanie, Rio Tinto, brytyjsko-australijskie przedsiębiorstwo, trzeci pod względem wielkości koncern wydobywczy na świecie i największy pod względem wydobycia węgla mógłby rozpocząć działalność w 2028 r.