Elektryczny Fiat Panda może kosztować 110 000 złotych

Fiat Panda - niewielki, ale pięciodrzwiowy i praktyczny model, który kosztował w odmianie bazowej mniej niż 30 tysięcy złotych. To główna tajemnica sukcesu, który osiągnął dwie dekady temu Fiat Panda drugiej generacji. Charakterystyczne, kanciaste i dość wysokie nadwozie szybko stało się częstym gościem na polskich parkingach i liderem rankingu bestsellerów. Kolejna odsłona Pandy nie powtórzyła tego wyniku. Między innymi ze względu na wyższą cenę. Obecnie za niewielkiego Fiata z silnikiem z układem miękkiej hybrydy trzeba zapłacić od 66 000 złotych.

Aktualny model Fiata Pandy mat. prasowe

Elektryczna Panda ma kosztować około 110 000 zł

Niestety, w przyszłości nie będzie taniej. Kolejna odsłona Pandy będzie – i tu obywa się raczej bez zaskoczeń – samochodem elektrycznym. Jak w rozmowie z Bloombergiem podkreśla Oliver Francois, szef Fiata ma to być model przystępny cenowo, w przeciwieństwie do droższego i bardziej stylowego Fiata 500e. Niestety dla tych, którzy przyzwyczaili się do dawnych cen, mówimy o kwotach przekraczających sto tysięcy złotych (dokładniej: ok. 110 tysięcy). Dla Fiata to wciąż „rozsądna cena”. Nie da się zaprzeczyć, że jest w tym logika. Tak drogie są dzisiaj auta. Inny tani „elektryk”, czyli Dacia Spring, jest obecnie wyceniony na 106 900 zł.

