Maciej Mazur, dyr. zarządzający PSPA: Elektromobilność to nie tylko zielone tablice

Czy rozwijająca się elektromobilność może stanowić przyszłość dla Polski?

Rozwój elektromobilności będzie miał największy wpływ na sektor motoryzacyjny. To istotne z kilku powodów. Po pierwsze – branża automotive to absolutny filar polskiej gospodarki, świadczą o tym liczby: 8% udziału w PKB, 10,5% w produkcji przemysłowej i zatrudnienie na poziomie 400 tys. osób. Po drugie – polski sektor motoryzacyjny opiera się na producentach podzespołów, z których wiele jest przeznaczonych wyłącznie do pojazdów z silnikami spalinowymi. To faktycznie wielkie wyzwanie w kontekście nowelizacji rozporządzenia 2019/631 i zakończenia rejestracji nowych, osobowych i dostawczych samochodów z jednostkami spalinowymi od 2035 r.

Mimo małego przekonania potencjalnych klientów do pojazdów elektrycznych należy w nią inwestować?

Do stracenia jest więc bardzo dużo, ale jeszcze więcej jest do wygrania. Do 2050 r. suma globalnych inwestycji w sektorze elektromobilności ma wynieść 53 bln dolarów – to wartość niemal 80 razy wyższa od polskiego PKB w 2021 r. Kluczowi interesariusze – z administracją centralną na czele – powinni dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej z tych środków trafiło do Polski. Warunek jest jeden: konieczny jest napływ nowych inwestycji sektora e-mobility oraz wsparcie transformacji przedsiębiorstw obecnie działających w branży moto.

Czy standardowo musimy gonić europejski peleton czy raczej to my jesteśmy liderami zmian?