Na czele firmy stoi Elon Musk z sumą aktywów wynoszącą 213,1 miliarda dolarów (ok. 907 mld zł). Niedawno otrzymał duży pakiet wynagrodzenia od Tesli, akcjonariusze przyznali mu na dorocznym walnym zgromadzeniu ponad 50 miliardów dolarów (ok. 213 mld zł). Za tką kwotę Tesla mogłaby zatrudnić prawie 2,3 miliona stażystów lub 850 000 techników. Obecnie 61 procent pracowników Tesli, którzy ocenili swojego pracodawcę na platformie Kununu, poleciłoby Teslę dalej. Ponad 1100 recenzji dało wynik 3,6, czyli nieco powyżej średniej w branży motoryzacyjnej wynoszącej 3,4. Mimo to Tesla wypada gorzej niż BMW i Audi z średnią oceną 3,9 czy Porsche z punktacją 4,0.

Pracownicy krytykują w Tesli dużą presję związaną z wynikami, słabą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a także dużą fluktuację. Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg to pierwsza fabryka Tesli w Europie, znajduje się w gminie Grünheide, około 30 kilometrów od Berlina. Obecnie z linii produkcyjnej zjeżdża co tydzień około 4000 egzemplarzy Modelu Y.

Ile można zarobić pracując w berlińskiej fabryce Tesli

Praktykanci zarabiają w Tesli około 22 tys. euro rocznie (ok. 93,5 tys zł), czyli nieco ponad 1800 euro (ok. 7600 zł) na miesiąc. Na przysłowiowej taśmie pracownicy zarabiają około 42 500 euro na rok (ok. 179 tys. zł), czyli ok. 3500 euro na miesiąc (ok. 14 900 zł). Będąc zatrudnionym w podberlińskiej Tesli na stanowisku inżyniera miesięcznie możemy liczyć na wynagrodzenie ok. 5300 euro (ok. 22 500 zł). Szef działu IT zarabia 6250 euro miesięcznie (ok. 26 600 zł), inżynier rozwoju 6600 euro miesięcznie (ok. 28 tys. zł), szef logistyki 12 500 euro miesięcznie (ok. 53 tys. zł).