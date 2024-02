Najwięcej chętnych na modele Volvo jest w Europie, która odpowiada za 42 proc. całej sprzedaży. Na drugim miejscu są Chiny (24 proc.), później USA (18 proc.), a pozostałe 16 proc. to reszta świata. Królem sprzedaży jest XC60, model, który przy okazji jest najbardziej popularnym samochodem w segmencie premium na polskim rynku, ale i odpowiada za jedną trzecią sprzedanych modeli Volvo na całym świecie. Zresztą klienci Volvo kochają SUV-y. Na drugim miejscu względem sprzedaży jest model XC40 (29 proc.), a numerem trzy jest XC90 (15 proc.). 52 proc. polskich klientów zamawia modele benzynowe, 33 proc. diesle, które Volvo właśnie wycofuje ze swojej oferty, a 15 proc. to hybrydy i elektryki. Globalnie 38 proc. sprzedanych Volvo to modele PHEV i BEV, a w Europie na ten segment przypada aż 58 proc.

Volvo XC60 mat. prasowe

Zdementowane zostały plotki dotyczące wycofania niektórych modeli spalinowych. Wszystkie będące aktualnie w gamie Volvo samochody spalinowe pozostaną w ofercie do 2030 r. Mało tego, jest duża szansa, że po drodze do emerytury otrzymają porządną modernizację. W 2030 roku Volvo chce wycofać się z oferowania modeli napędzanych silnikiem spalinowym. Do tego czasu klienci będą mogli nacieszyć się XC40, XC60, S60, V60, XC90, S90 i V90.