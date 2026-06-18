Ford Mondeo Sport Edition
Ford pokazał nowe Mondeo Sport Edition podczas Chongqing Auto Show 2026. To kolejna odmiana modelu opracowanego z myślą o rynku chińskim, ale tym razem nie jest to klasyczny sedan. Samochód wpisuje się w popularny dziś schemat: trochę liftback, trochę crossover, trochę sportowa poza – czyli dokładnie to, czego oczekuje rynek, który coraz rzadziej daje się zamknąć w tradycyjnych segmentach.
Gama obejmuje dwie wersje wyposażenia, w tym odmianę ST-Line. Obie korzystają z hybrydowego układu napędowego Forda 2.0T EcoBoost E i są kierowane do klientów, którzy chcą lepszych osiągów oraz niższego zużycia paliwa, ale nie zamierzają jeszcze całkowicie przesiadać się do samochodu elektrycznego.
Ford Mondeo Sport Edition
Mondeo Sport Edition łączy 2,0-litrowy, turbodoładowany silnik EcoBoost z jednostką elektryczną. Łączna moc układu wynosi 308 KM. Ford deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,99 l/100 km według cyklu WLTC, a w warunkach autostradowych wynik ma spadać do 4,64 l/100 km.
Stara nazwa, nowy format. Ford nie rezygnuje z Mondeo w Chinach
Premiera Sport Edition pokazuje, że Ford nie zamierza rezygnować z nazwy Mondeo na rynku chińskim. To jeden z ważnych modeli osobowych marki w Państwie Środka, mimo że na wielu globalnych rynkach klasyczne sedany tracą klientów na rzecz SUV-ów i crossoverów.
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W grudniu 2025 r. Ford wprowadził zaktualizowanego sedana Mondeo z turbodoładowanym silnikiem 2.0T o mocy 257 KM i momencie obrotowym 408 Nm. Teraz gama zostaje rozszerzona o wariant Sport Edition, który zachowuje rozpoznawalną nazwę, ale podaje ją w formie bardziej pasującej do obecnych gustów rynku.
Samochód ma 4920 mm długości, a jego rozstaw osi wynosi 2945 mm. To oznacza, że Mondeo Sport Edition lokuje się w górnej części klasy średniej i nie próbuje udawać kompaktowego crossovera. To raczej duże auto z modną sylwetką i hybrydowym napędem, które ma połączyć przestrzeń, osiągi i rozsądne zużycie paliwa.
Ford Mondeo Sport Edition
Mondeo Sport Edition debiutuje w momencie, gdy Ford mierzy się w Chinach z jednym z najtrudniejszych okresów konkurencyjnych w swojej historii. Rynek samochodów osobowych szybko przesuwa się w stronę pojazdów nowej energii, a lokalni producenci narzucają tempo zarówno pod względem technologii, jak i cen.
Ford nie próbuje tu jednak wchodzić w bezpośredni pojedynek z chińskimi elektrykami, gdzie wojna cenowa bywa bardziej bezwzględna niż negocjacje o ostatnie miejsce parkingowe pod galerią handlową. Zamiast tego stawia na hybrydę, wyższe osiągi i unowocześnioną technologię pokładową.
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To pragmatyczna strategia: dać klientowi część zalet elektryfikacji, ale bez pełnej zależności od ładowania. Mondeo Sport Edition pokazuje, że Ford w Chinach szuka własnej ścieżki – niekoniecznie najbardziej spektakularnej, ale potencjalnie bezpieczniejszej. A sama nazwa Mondeo? W Europie brzmi już nostalgicznie. W Chinach nadal ma jeszcze coś do powiedzenia. Audi wraca do promowania silników V6 TDI, Mercedes chwali się nowymi V8, może zatem doczekamy się chwili, gdy Mondeo wróci do Europy.
Ford Mondeo Sport Edition
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