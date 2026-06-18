Ford pokazał nowe Mondeo Sport Edition podczas Chongqing Auto Show 2026. To kolejna odmiana modelu opracowanego z myślą o rynku chińskim, ale tym razem nie jest to klasyczny sedan. Samochód wpisuje się w popularny dziś schemat: trochę liftback, trochę crossover, trochę sportowa poza – czyli dokładnie to, czego oczekuje rynek, który coraz rzadziej daje się zamknąć w tradycyjnych segmentach.

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Gama obejmuje dwie wersje wyposażenia, w tym odmianę ST-Line. Obie korzystają z hybrydowego układu napędowego Forda 2.0T EcoBoost E i są kierowane do klientów, którzy chcą lepszych osiągów oraz niższego zużycia paliwa, ale nie zamierzają jeszcze całkowicie przesiadać się do samochodu elektrycznego.

Ford Mondeo Sport Edition Foto: Materiały prasowe

Hybryda w modniejszej odmianie

Mondeo Sport Edition łączy 2,0-litrowy, turbodoładowany silnik EcoBoost z jednostką elektryczną. Łączna moc układu wynosi 308 KM. Ford deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,99 l/100 km według cyklu WLTC, a w warunkach autostradowych wynik ma spadać do 4,64 l/100 km.

Stara nazwa, nowy format. Ford nie rezygnuje z Mondeo w Chinach

Premiera Sport Edition pokazuje, że Ford nie zamierza rezygnować z nazwy Mondeo na rynku chińskim. To jeden z ważnych modeli osobowych marki w Państwie Środka, mimo że na wielu globalnych rynkach klasyczne sedany tracą klientów na rzecz SUV-ów i crossoverów.

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W grudniu 2025 r. Ford wprowadził zaktualizowanego sedana Mondeo z turbodoładowanym silnikiem 2.0T o mocy 257 KM i momencie obrotowym 408 Nm. Teraz gama zostaje rozszerzona o wariant Sport Edition, który zachowuje rozpoznawalną nazwę, ale podaje ją w formie bardziej pasującej do obecnych gustów rynku.

Samochód ma 4920 mm długości, a jego rozstaw osi wynosi 2945 mm. To oznacza, że Mondeo Sport Edition lokuje się w górnej części klasy średniej i nie próbuje udawać kompaktowego crossovera. To raczej duże auto z modną sylwetką i hybrydowym napędem, które ma połączyć przestrzeń, osiągi i rozsądne zużycie paliwa.

Ford Mondeo Sport Edition Foto: Materiały prasowe

Ford wybiera boczną drogę w chińskiej wojnie cenowej

Mondeo Sport Edition debiutuje w momencie, gdy Ford mierzy się w Chinach z jednym z najtrudniejszych okresów konkurencyjnych w swojej historii. Rynek samochodów osobowych szybko przesuwa się w stronę pojazdów nowej energii, a lokalni producenci narzucają tempo zarówno pod względem technologii, jak i cen.

Ford nie próbuje tu jednak wchodzić w bezpośredni pojedynek z chińskimi elektrykami, gdzie wojna cenowa bywa bardziej bezwzględna niż negocjacje o ostatnie miejsce parkingowe pod galerią handlową. Zamiast tego stawia na hybrydę, wyższe osiągi i unowocześnioną technologię pokładową.

To pragmatyczna strategia: dać klientowi część zalet elektryfikacji, ale bez pełnej zależności od ładowania. Mondeo Sport Edition pokazuje, że Ford w Chinach szuka własnej ścieżki – niekoniecznie najbardziej spektakularnej, ale potencjalnie bezpieczniejszej. A sama nazwa Mondeo? W Europie brzmi już nostalgicznie. W Chinach nadal ma jeszcze coś do powiedzenia. Audi wraca do promowania silników V6 TDI, Mercedes chwali się nowymi V8, może zatem doczekamy się chwili, gdy Mondeo wróci do Europy.