Volkswagen pozostaje jednym z największych producentów samochodów na świecie. Grupa posiada 111 zakładów produkcyjnych w 16 krajach Europy oraz w 10 krajach obu Ameryk, Azji i Afryki. Zatrudnia około 663 tys. pracowników, a jej samochody trafiają do klientów w ponad 150 krajach. W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa Volkswagen dostarczyła na świecie 4,13 mln pojazdów. W Europie dostawy zwiększyły się o 3,5 proc., a liczba zamówień na samochody elektryczne oczekujących na realizację wzrosła od końca 2025 roku o ponad połowę. Koncern utrzymuje przy tym pierwszą pozycję na europejskim rynku BEV.

Także w Polsce Grupa Volkswagen odgrywa kluczową rolę nie tylko w sprzedaży samochodów, lecz również w produkcji i zatrudnieniu. Mimo trudnej sytuacji europejskiej branży motoryzacyjnej, związanej z transformacją energetyczną i coraz silniejszą konkurencją ze Wschodu, Grupa zwiększa w Polsce zarówno sprzedaż całej gamy samochodów, jak i modeli elektrycznych.

Wzrost o ponad 7 proc.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, opracowanych przez IBRM SAMAR, od stycznia do czerwca 2026 roku zarejestrowano w Polsce 350 537 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. To o 9,9 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli o 31 548 pojazdów. W przypadku samych samochodów osobowych liczba rejestracji wyniosła 312 048 sztuk, co oznacza wzrost o 9,38 proc. rok do roku, czyli o 26 765 aut.

Na tym tle Volkswagen Group Polska zanotował 82 846 rejestracji samochodów osobowych i dostawczych – o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli o 5634 sztuki. Tym samym Grupa umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku, zwiększając dystans nad swoimi kluczowymi rywalami. Jeszcze mocniejszą pozycję zajmuje wyłącznie w segmencie samochodów osobowych. Od stycznia do czerwca zarejestrowano 78 393 auta marek Volkswagen Group Polska, o 6,61 proc. więcej niż przed rokiem. Ich udział w rynku samochodów osobowych osiągnął 25,12 proc. Innymi słowy, co czwarty nowy samochód osobowy rejestrowany w Polsce należał do jednej z marek Grupy.

Największe wzrosty w pierwszym półroczu zanotowały Škoda, z wynikiem 32 856 samochodów i wzrostem o 8,81 proc., oraz Volkswagen – 22 700 sztuk, o 10,86 proc. więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejszym modelem pozostaje Škoda Octavia, która osiągnęła wynik 11 046 rejestracji.. Volkswagen T-Roc zakończył półrocze z wynikiem 4537, z kolei Cupra Formentor zanotowała 3877 rejestracji.

Foto: Mat. partnera

Elektryki Grupy Volkswagen rosną trzy razy szybciej niż rynek

Jeszcze szybciej rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych. Polski rynek osobowych BEV zwiększył się w pierwszym półroczu 2026 roku o 15,5 proc. rok do roku, osiągając poziom 16 461 rejestracji. Marki Volkswagen Group Polska zarejestrowały w tym okresie 2522 samochody elektryczne, czyli o 53,59 proc. więcej niż przed rokiem. Dynamika wzrostu była więc ponad trzykrotnie wyższa niż w przypadku całego rynku.

Najwięcej elektrycznych samochodów w ramach Grupy zarejestrowała Škoda – 837 sztuk, o 62,84 proc. więcej niż przed rokiem. Volkswagen osiągnął wynik 802 aut i wzrost o 122,16 proc., a Audi – 741 samochodów, o 51,84 proc. więcej. Wśród modeli elektrycznych liderem była Škoda Elroq z wynikiem 686 rejestracji i wzrostem o 75,45 proc. Audi Q4 e-tron osiągnęło 386 sztuk i wzrost o 57,55 proc., natomiast Volkswagen ID.4 – 296 aut, aż o 265,43 proc. więcej niż przed rokiem.

Grupa Volkswagen jest liderem segmentu samochodów elektrycznych nie tylko w Polsce. Grupa dostarczyła już klientom na całym świecie ponad 4 mln aut elektrycznych, w Europie utrzymuje pierwszą pozycję na rynku BEV. Od stycznia do czerwca europejscy klienci odebrali 377 tys. elektrycznych modeli Grupy, o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W Europie Zachodniej BEV-y odpowiadały za 21 proc. dostaw koncernu wobec 20 proc. rok wcześniej. Liczba zamówień na samochody elektryczne w Europie wzrosła od końca 2025 roku o ponad połowę.

Foto: Mat. partnera

– Dostarczyliśmy klientom na świecie już ponad 4 miliony samochodów elektrycznych – i to właśnie tak duża skala produkcji pozytywnie wpływa na ceny. Nowa rodzina miejskich samochodów, w której skład wchodzą Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq i Volkswagen ID. Cross, obniża próg cenowy poniżej 100 tysięcy złotych i otwiera elektromobilność dla jeszcze szerszego grona klientów – komentuje Tomasz Tonder, dyrektor ds. PR oraz e-mobility Grupy.

Volkswagen liczy, że obecne wyniki sprzedaży elektryków uda się jeszcze poprawić. W 2026 roku koncern prezentuje 20 nowych modeli, a europejski rynek BEV przyspiesza. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA), w czerwcu w Unii Europejskiej sprzedaż nowych samochodów w pełni elektrycznych przewyższyła sprzedaż aut napędzanych wyłącznie silnikami benzynowymi. W Niemczech popyt na elektryki zwiększył się rok do roku o trzy czwarte, we Francji niemal się podwoił, a w Hiszpanii wzrósł o ponad 26 proc.

Volkswagen zamierza wykorzystać ten trend nie tylko dzięki nowym modelom z rodziny Electric Urban Car Family, lecz także dzięki atrakcyjnym formom finansowania zakupu i najmu, które mają obniżyć barierę wejścia do świata elektromobilności. Bo przy samochodach elektrycznych równie ważne jak zasięg i ładowanie zaczyna być dziś to, ile miesięcznie zostaje na koncie kierowcy.

Foto: Mat. partnera

764 tys. wizyt w serwisach w pół roku

Skala działalności Volkswagen Group Polska nie kończy się na sprzedaży nowych samochodów. Ważną częścią biznesu pozostaje obsługa posprzedażna. Grupa dysponuje największą siecią autoryzowanych serwisów w Polsce – 450 Autoryzowanych Punktów Serwisowych działających w blisko 200 lokalizacjach. W pierwszym półroczu 2026 roku wykonano w nich 764 310 zleceń serwisowych. Za tym wynikiem stoi również rozbudowana logistyka części zamiennych. Średnio każdego roboczego dnia z centralnego magazynu do warsztatów wysyłanych jest ponad 68 tys. części. W ciągu pierwszego półrocza było to łącznie 8,5 mln elementów o masie 10 100 ton. W magazynie znajduje się ponad 86 900 różnych typów części i akcesoriów. Zamówienia złożone do godziny 17.00 są dostarczane następnego dnia do godziny 8.00, niezależnie od lokalizacji serwisu w Polsce. Terminowość dostaw przekracza 99 proc.

Foto: Mat. partnera

Europa rośnie, Chiny z kurczącym się rynkiem ciągną globalny wynik w dół

W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa Volkswagen dostarczyła klientom na całym świecie 4,13 mln pojazdów. W Europie sprzedaż zwiększyła się o 3,5 proc., do 2,041 mln sztuk. W Europie Zachodniej wzrost wyniósł 2,9 proc., a w Europie Środkowo-Wschodniej 7,2 proc.

Znacznie trudniejsza sytuacja pozostaje w Chinach, gdzie cały rynek skurczył się o około 20 proc. Po wyłączeniu Chin dostawy Grupy byłyby o około 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Globalnie Volkswagen zakończył jednak pierwsze półrocze wynikiem o 6 proc. niższym niż przed rokiem.

Polski rynek wyraźnie odstaje więc od globalnego obrazu – i to na korzyść Volkswagena. Grupa zwiększa sprzedaż, odpowiada za ponad jedną czwartą rynku samochodów osobowych i znacznie szybciej niż cały rynek rośnie w segmencie aut elektrycznych.

Materiał Partnera