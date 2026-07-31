Volkswagen pozostaje jednym z największych producentów samochodów na świecie. Grupa posiada 111 zakładów produkcyjnych w 16 krajach Europy oraz w 10 krajach obu Ameryk, Azji i Afryki. Zatrudnia około 663 tys. pracowników, a jej samochody trafiają do klientów w ponad 150 krajach. W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa Volkswagen dostarczyła na świecie 4,13 mln pojazdów. W Europie dostawy zwiększyły się o 3,5 proc., a liczba zamówień na samochody elektryczne oczekujących na realizację wzrosła od końca 2025 roku o ponad połowę. Koncern utrzymuje przy tym pierwszą pozycję na europejskim rynku BEV.
Także w Polsce Grupa Volkswagen odgrywa kluczową rolę nie tylko w sprzedaży samochodów, lecz również w produkcji i zatrudnieniu. Mimo trudnej sytuacji europejskiej branży motoryzacyjnej, związanej z transformacją energetyczną i coraz silniejszą konkurencją ze Wschodu, Grupa zwiększa w Polsce zarówno sprzedaż całej gamy samochodów, jak i modeli elektrycznych.
Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, opracowanych przez IBRM SAMAR, od stycznia do czerwca 2026 roku zarejestrowano w Polsce 350 537 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. To o 9,9 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli o 31 548 pojazdów. W przypadku samych samochodów osobowych liczba rejestracji wyniosła 312 048 sztuk, co oznacza wzrost o 9,38 proc. rok do roku, czyli o 26 765 aut.
Na tym tle Volkswagen Group Polska zanotował 82 846 rejestracji samochodów osobowych i dostawczych – o 7,3 proc. więcej niż rok wcześniej, czyli o 5634 sztuki. Tym samym Grupa umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku, zwiększając dystans nad swoimi kluczowymi rywalami. Jeszcze mocniejszą pozycję zajmuje wyłącznie w segmencie samochodów osobowych. Od stycznia do czerwca zarejestrowano 78 393 auta marek Volkswagen Group Polska, o 6,61 proc. więcej niż przed rokiem. Ich udział w rynku samochodów osobowych osiągnął 25,12 proc. Innymi słowy, co czwarty nowy samochód osobowy rejestrowany w Polsce należał do jednej z marek Grupy.
Największe wzrosty w pierwszym półroczu zanotowały Škoda, z wynikiem 32 856 samochodów i wzrostem o 8,81 proc., oraz Volkswagen – 22 700 sztuk, o 10,86 proc. więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejszym modelem pozostaje Škoda Octavia, która osiągnęła wynik 11 046 rejestracji.. Volkswagen T-Roc zakończył półrocze z wynikiem 4537, z kolei Cupra Formentor zanotowała 3877 rejestracji.
Jeszcze szybciej rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych. Polski rynek osobowych BEV zwiększył się w pierwszym półroczu 2026 roku o 15,5 proc. rok do roku, osiągając poziom 16 461 rejestracji. Marki Volkswagen Group Polska zarejestrowały w tym okresie 2522 samochody elektryczne, czyli o 53,59 proc. więcej niż przed rokiem. Dynamika wzrostu była więc ponad trzykrotnie wyższa niż w przypadku całego rynku.
Najwięcej elektrycznych samochodów w ramach Grupy zarejestrowała Škoda – 837 sztuk, o 62,84 proc. więcej niż przed rokiem. Volkswagen osiągnął wynik 802 aut i wzrost o 122,16 proc., a Audi – 741 samochodów, o 51,84 proc. więcej. Wśród modeli elektrycznych liderem była Škoda Elroq z wynikiem 686 rejestracji i wzrostem o 75,45 proc. Audi Q4 e-tron osiągnęło 386 sztuk i wzrost o 57,55 proc., natomiast Volkswagen ID.4 – 296 aut, aż o 265,43 proc. więcej niż przed rokiem.
Grupa Volkswagen jest liderem segmentu samochodów elektrycznych nie tylko w Polsce. Grupa dostarczyła już klientom na całym świecie ponad 4 mln aut elektrycznych, w Europie utrzymuje pierwszą pozycję na rynku BEV. Od stycznia do czerwca europejscy klienci odebrali 377 tys. elektrycznych modeli Grupy, o 8,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W Europie Zachodniej BEV-y odpowiadały za 21 proc. dostaw koncernu wobec 20 proc. rok wcześniej. Liczba zamówień na samochody elektryczne w Europie wzrosła od końca 2025 roku o ponad połowę.
– Dostarczyliśmy klientom na świecie już ponad 4 miliony samochodów elektrycznych – i to właśnie tak duża skala produkcji pozytywnie wpływa na ceny. Nowa rodzina miejskich samochodów, w której skład wchodzą Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq i Volkswagen ID. Cross, obniża próg cenowy poniżej 100 tysięcy złotych i otwiera elektromobilność dla jeszcze szerszego grona klientów – komentuje Tomasz Tonder, dyrektor ds. PR oraz e-mobility Grupy.
Volkswagen liczy, że obecne wyniki sprzedaży elektryków uda się jeszcze poprawić. W 2026 roku koncern prezentuje 20 nowych modeli, a europejski rynek BEV przyspiesza. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA), w czerwcu w Unii Europejskiej sprzedaż nowych samochodów w pełni elektrycznych przewyższyła sprzedaż aut napędzanych wyłącznie silnikami benzynowymi. W Niemczech popyt na elektryki zwiększył się rok do roku o trzy czwarte, we Francji niemal się podwoił, a w Hiszpanii wzrósł o ponad 26 proc.
Volkswagen zamierza wykorzystać ten trend nie tylko dzięki nowym modelom z rodziny Electric Urban Car Family, lecz także dzięki atrakcyjnym formom finansowania zakupu i najmu, które mają obniżyć barierę wejścia do świata elektromobilności. Bo przy samochodach elektrycznych równie ważne jak zasięg i ładowanie zaczyna być dziś to, ile miesięcznie zostaje na koncie kierowcy.
Skala działalności Volkswagen Group Polska nie kończy się na sprzedaży nowych samochodów. Ważną częścią biznesu pozostaje obsługa posprzedażna. Grupa dysponuje największą siecią autoryzowanych serwisów w Polsce – 450 Autoryzowanych Punktów Serwisowych działających w blisko 200 lokalizacjach. W pierwszym półroczu 2026 roku wykonano w nich 764 310 zleceń serwisowych. Za tym wynikiem stoi również rozbudowana logistyka części zamiennych. Średnio każdego roboczego dnia z centralnego magazynu do warsztatów wysyłanych jest ponad 68 tys. części. W ciągu pierwszego półrocza było to łącznie 8,5 mln elementów o masie 10 100 ton. W magazynie znajduje się ponad 86 900 różnych typów części i akcesoriów. Zamówienia złożone do godziny 17.00 są dostarczane następnego dnia do godziny 8.00, niezależnie od lokalizacji serwisu w Polsce. Terminowość dostaw przekracza 99 proc.
W pierwszym półroczu 2026 roku Grupa Volkswagen dostarczyła klientom na całym świecie 4,13 mln pojazdów. W Europie sprzedaż zwiększyła się o 3,5 proc., do 2,041 mln sztuk. W Europie Zachodniej wzrost wyniósł 2,9 proc., a w Europie Środkowo-Wschodniej 7,2 proc.
Znacznie trudniejsza sytuacja pozostaje w Chinach, gdzie cały rynek skurczył się o około 20 proc. Po wyłączeniu Chin dostawy Grupy byłyby o około 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Globalnie Volkswagen zakończył jednak pierwsze półrocze wynikiem o 6 proc. niższym niż przed rokiem.
Polski rynek wyraźnie odstaje więc od globalnego obrazu – i to na korzyść Volkswagena. Grupa zwiększa sprzedaż, odpowiada za ponad jedną czwartą rynku samochodów osobowych i znacznie szybciej niż cały rynek rośnie w segmencie aut elektrycznych.
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