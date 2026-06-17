Świat samochodów wraca do normalności. Audi Q7 zadebiutowało z sześciocylindrowym dieslem, a teraz do oferty wraca Allroad — samochód, który obnaża słabości SUV-ów. Uterenowione kombi potrafi być bardziej oszczędne od SUV-ów, a zatem ekologiczne, lepiej się prowadzi i nie boi się zjechać z asfaltu.

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Audi Allroad Foto: Materiały prasowe

Szersze nadwozie, większy prześwit i styl bliższy RS6

Audi A6 Allroad to samochód dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, ale niekoniecznie chcą siedzieć za kierownicą wysoko jak kapitan promu pasażerskiego. Zwiększony prześwit pozwala swobodniej poruszać się poza utwardzonymi drogami, a przy okazji dodaje autu charakteru. I właścicielowi również. Najnowsze wcielenie Audi A6 Allroad zaskakuje jednak czymś jeszcze: poszerzonym nadwoziem, niemal jak w sportowym RS6. Efekt? Wygląda znakomicie.

Nowy A6 Allroad ma o 3,4 cm większy prześwit względem Audi A6 Avant, a sportowo ukształtowane błotniki zwiększają szerokość karoserii o 11 cm. Do wyboru są 19-calowe obręcze, bardziej pasujące do jazdy poza asfaltem, albo 21-calowe koła, które lepiej odnajdą się na drogach szybkiego ruchu i pod eleganckim hotelem. Audi A6 Allroad równie dobrze nadaje się do jazdy autostradą, jak i po szutrowej drodze.

Audi Allroad Foto: Materiały prasowe

Cyfrowy kokpit, światła micro-LED i wnętrze bez SUV-owego zadęcia

Audi A6 Allroad robi bardzo dobre wrażenie nie tylko z zewnątrz i za dnia, lecz także we wnętrzu oraz po zmroku. Kabina oferuje wysoki poziom komfortu, cyfrowe doświadczenie użytkownika i szerokie możliwości personalizacji. Dotyczy to zarówno oświetlenia, jak i wyposażenia. Centralnym elementem kokpitu jest panoramiczny wyświetlacz Audi MMI, obejmujący 11,9-calowy Audi virtual cockpit oraz 14,5-calowy ekran dotykowy. Opcjonalnie można go uzupełnić o 10,9-calowy ekran dla pasażera.

Personalizować można również reflektory Digital Matrix LED. Za pośrednictwem centralnego wyświetlacza kierowca wybiera jedną z ośmiu cyfrowych sygnatur świateł do jazdy dziennej, a grafika tylnych lamp zmienia się synchronicznie z nimi. Dzięki modułowi micro-LED reflektory mogą wyświetlać na nawierzchni takie funkcje jak światło prowadzące po pasie ruchu, światło orientacyjne czy ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni. Z kolei cyfrowe tylne światła OLED 2.0 zwiększają bezpieczeństwo, komunikując się z otoczeniem.

Komfort podróżowania podnoszą także bardzo dobra izolacja akustyczna, indywidualnie profilowane fotele z funkcją wentylacji i masażu, czterostrefowa automatyczna klimatyzacja oraz pakiet poprawy jakości powietrza. Przyciemniany panoramiczny dach szklany pozwala wybrać między jasnym, pełnym światła wnętrzem a skuteczną ochroną przed słońcem. Krótko mówiąc: można mieć klimat luksusowego salonu, ale bez konieczności parkowania SUV-a na dwóch miejscach.

Audi Allroad Foto: Materiały prasowe

Napęd quattro, skrętna tylna oś i pneumatyka w standardzie

W najnowszej generacji A6 Allroad napęd na cztery koła oraz skrętna tylna oś są montowane seryjnie. Dzięki temu samochód zyskuje na zwrotności i lekkości prowadzenia, szczególnie w mieście oraz na krętych drogach. O komfort dba adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, czyli rozwiązanie, które w takim aucie ma więcej sensu niż kolejny „tryb off-road”, używany raz do roku na mokrej trawie pod pensjonatem.

Audi Allroad Foto: Materiały prasowe

Pierwsza hybryda plug-in w historii Audi A6 Allroad

Po raz pierwszy w historii Audi A6 Allroad marka oferuje także układ napędowy typu plug-in hybrid. Łączy on turbodoładowany 2,0-litrowy silnik benzynowy z jednostką elektryczną, dając łączną moc systemową 362 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Zelektryfikowany układ pozwala A6 Allroad przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 5,5 sekundy i osiągnąć elektronicznie ograniczoną prędkość maksymalną 250 km/h.

A6 Allroad e-hybrid ma akumulator o pojemności 20,7 kWh i zasięg na prądzie wynoszący do 95 km w cyklu mieszanym WLTP. Przy ładowaniu prądem przemiennym z mocą do 11 kW uzupełnienie energii w akumulatorze zajmuje około dwóch i pół godziny.

Audi Allroad Foto: Materiały prasowe

V6 TDI, czyli diesel jeszcze nie zjechał do muzeum

Dla tych, którzy wolą bardziej tradycyjny układ napędowy, przygotowano sprawdzony 3,0-litrowy silnik V6 TDI z układem mild-hybrid i elektryczną sprężarką. Sześciocylindrowy diesel generuje 295 KM i 580 Nm momentu obrotowego. To wystarcza, by rozpędzić A6 Allroad od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy. Prędkość maksymalna, podobnie jak w hybrydzie plug-in, została ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

W zależności od wybranego silnika Audi A6 Allroad może holować przyczepę o masie od 2000 kg w wersji e-hybrid do 2500 kg w odmianie V6 TDI. W przypadku trzylitrowego diesla oznacza to możliwość holowania przyczepy cięższej o 400 kg niż w przypadku Audi A6 Avant.

Właśnie tak powinna wyglądać gama silników w Audi A6 Allroad. Diesel zapewnia wysoki komfort podróżowania na długich dystansach i niskie zużycie paliwa, a hybryda plug-in pozwala poruszać się po mieście bez lokalnej emisji CO₂. Do tego A6 Allroad jest znacznie lepszy od wielu SUV-ów na autostradzie. Spala mniej paliwa, jest mniej wrażliwy na podmuchy bocznego wiatru, pewniej prowadzi się w zakrętach i z natury jest bardziej komfortowy oraz cichszy. Wszystkim wielbicielom SUV-ów warto więc polecić krótką kurację odwykową: jazdę uterenowionym kombi. Może się okazać, że do szczęścia nie potrzeba auta wysokiego jak szafa, skoro można mieć przestrzeń, komfort, napęd quattro i prowadzenie bliższe klasycznemu samochodowi osobowemu.

Audi wprowadzi nowe A6 Allroad do salonów w całej Europie jesienią. Ceny w Polsce nie zostały jeszcze podane.