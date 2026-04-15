Niewiele sportowych samochodów na Ziemi może pochwalić się taką sztywnością karoserii jak model GT3. Inżynierowie Porsche z obsesyjną starannością pracowali nad tym tematem, ponieważ dzięki sztywności karoserii samochód zyskuje na precyzji prowadzenia i szybkości reakcji. Błyskawicznie skręca, hamuje i daje unikalne poczucie solidności konstrukcji oraz bezpośredniego kontaktu człowieka z maszyną.

Dzięki tym cechom Porsche 911 GT3 uzależnia ludzi, którzy znają się na motoryzacji, którzy potrafią podczas prowadzenia docenić starania jednych z najlepszych inżynierów na świecie. Kiedy już specjaliści Porsche doszli do tak wysokiego poziomu i zbudowali samochód, którym można z ulicy wjechać na tor wyścigowy i pobijać kolejne rekordy czasów przejazdu, ktoś zdecydował, że na bazie GT3 powstanie kabriolet. Czyli wersja, która zaprzepaści mordercze starania w walce o lekką i sztywną karoserię. Chciałbym widzieć ich miny, kiedy się o tym dowiedzieli.

Porsche 911 GT3 SC Foto: Materiały prasowe

Nie tor, a droga – nowe przeznaczenie GT3

W najnowszym Porsche 911 GT3 S/C nie docisk aerodynamiczny i czas okrążenia są najważniejsze, ale przyjemność z jazdy. Jest cięższe, mniej sztywne i ma ręczną skrzynię biegów. To samochód do jazdy nie po torze, ale po najpiękniejszych drogach Ziemi. Jego ogromną zaletą jest to, że wcale nie trzeba jechać na granicy przyczepności, walcząc o kolejne ułamki sekundy, by cieszyć się emocjami. By wspiąć się do samochodowego nieba… i zapomnieć o sztywności wystarczy zdjąć automatycznie otwierany dach i wsłuchać się jeszcze dokładniej w kultowy wolnossący silnik, który kręci się do 9 tys. obr./min. Porsche 911 GT3 S/C łączy zestaw cech „samochodu dla kierowcy”, które wcześniej zachwycały klientów limitowanych wersji 911 Speedster i 911 S/T. Z tym, że GT3 S/C nie jest limitowane.

Porsche 911 GT3 S/C oznacza mieszankę wyglądu, podwozia i komponentów układu napędowego zarezerwowanych zwykle dla GT3 RS podanych wyłącznie z sześciobiegową skrzynią manualną. Charakterystyczne elementy nadwozia z 911 S/T oraz czarna rama przedniej szyby nadają nowemu GT3 S/C niepowtarzalny wygląd.

Porsche 911 GT3 SC Foto: Materiały prasowe

Manualna skrzynia jako manifest dla kierowców

Za tylną osią pracuje dobrze znany, wolnossący bokser 4.0 z GT3. Porsche podaje, że silnik korzysta z wałków rozrządu z wersji RS, ale moc pozostaje na poziomie 502 KM (510 PS), czyli dokładnie tyle, ile oferuje standardowe GT3 – mniej niż 517 KM w RS-ie. Jednostka wkręca się aż do 9000 obr./min i występuje wyłącznie z manualną skrzynią biegów. W teorii kabriolet powinien być wolniejszy. W praktyce – nie jest. Sprint do 60 mph (97 km/h) trwa 3,7 s, czyli dokładnie tyle samo, co w manualnym GT3 coupé, a prędkość maksymalna wynosząca 312 km/h dorównuje wersji Touring (skrzydlate GT3 jest minimalnie wolniejsze).

Porsche 911 GT3 S/C Foto: Materiały prasowe

Dane potwierdzają deklaracje producenta, że S/C nie jest znacząco cięższe od wersji coupé, mimo zastosowania w pełni elektrycznego dachu, który składa się w 12 sekund. Masa wynosi 1507 kg, podczas gdy Touring waży 1469 kg. Różnica 38 kg nadal istnieje, ale jest wyraźnie mniejsza niż 84 kg, które trzeba „dopłacić” przy wyborze kabrioletu w słabszych wersjach 911. To efekt konsekwentnej diety: szerokiego wykorzystania włókna węglowego, karbonowych hamulców PCCB (oszczędność 20 kg) oraz magnezowych felg (kolejne 8,6 kg mniej). Do tego dochodzą elementy niewidoczne na pierwszy rzut oka, jak tylny stabilizator z włókna węglowego. S/C otrzymuje również zawieszenie z podwójnymi wahaczami z przodu – rozwiązanie zarezerwowane dla GT3. Choć w tej wersji nie liczy się każdy gram, można zamówić lekkie, karbonowe fotele. Jest też fizyczny kluczyk zamiast przycisku start.

Porsche 911 GT3 S/C Foto: Materiały prasowe

Zmysły na pierwszym miejscu – dźwięk, zapach, emocje

Żadna inna marka produkująca samochody sportowe nie ma tylu wersji tak precyzyjnie dopasowanych do potrzeb i gustów. 911, 911 S, 911 GTS, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 GT2, 911 S/T, 911 Speedster… można wymieniać bardzo długo. Każda z tych wersji wyraźnie różni się mechanicznie i co za tym idzie, dostarcza innych wrażeń z jazdy. To samochody z poziomu ekspert. I mimo że najnowsze 911 GT3 S/C jest cięższe i mniej sztywne od coupé, cel jego powstania jest klarowny. Każdy kilometr za kierownicą tego auta zostanie w twojej pamięci bez konieczności zakładania kasku. Intensywniejszy dźwięk silnika, zapachy, widoki i przyjemność z ręcznej zmiany biegów to najlepsze stymulatory wydzielania dopaminy. Ciekawe, co o tej wersji 911 sądzi Walter Röhrl?