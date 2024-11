Przebudowali roadstera na małe kombi. Tak wygląda Brabus Rocket GTS

Brabus to jeden z najbardziej znanych tunerów, specjalizujący się w samochodach marki Mercedes - choć mający na koncie także modyfikacje m.in. Smartów czy Porsche. Firma z Bottrop działa od niemal 50 lat i dodaje charakteru i mocy do limuzyn, coupe, a nawet do vanów. Teraz podjęła się jednak projektu, w którym zmieniła… typ nadwozia samochodu. Podstawą dla auta, które teraz znamy jako Brabus Rocket GTS, był bowiem aktualny Mercedes SL. To roadster z siedzeniami w układzie 2+2. Miękki dach otwiera się po wciśnięciu przycisku, a kierowca i trzech pasażerów mogą cieszyć się wiatrem we włosach… przy czym na tylnych siedzeniach zmieszczą się raczej tylko dzieci, a najlepiej będzie poprzestać na wożeniu tam designerskich, skórzanych toreb.

Reklama

Brabus Rocket GTS mat. prasowe

Brabus Rocet GTS został zbudowany na bazie roadstera

Po modyfikacjach Brabusa SL nie jest już roadsterem. Zamiast tego, mówimy tu o nadwoziu, które niektórzy nazwą coupe, a inni wskażą, że to raczej shooting brake. Kształt tylnej części auta przypomina np. kontrowersyjne BMW Z3 Coupe, innym kojarzy się np. z Ferrari FF. Tylna klapa otwiera się teraz razem z szybą, a „efektem ubocznym” modyfikacji jest powiększenie przestrzeni bagażowej. Całość jest zaprojektowana odważnie. Brabus nie poprzestał na zmianie wyglądu tyłu SL-a. Nadwozie zostało przyozdobione (?) licznymi dokładkami i poszerzeniami, w większości wykonanymi z włókna węglowego. Tuner podkreśla, że zaprojektowano je tak, by polepszyć aerodynamikę auta. Poprawia ją także nowy kształt dachu zakończonego „skrzydłem”. Dodajmy do tego nietypowe felgi pięcioramienne Monoblock P „Platinum Edition” i matowy lakier. Rocket GTS nie może przejechać niezauważony. We wnętrzu nie zabrakło kolejnej porcji karbonu, a także mnóstwa skóry z przeszyciami „Seashell Diamond” i znaczków „B” przypominających, że nie siedzimy w seryjnym Mercedesie.

Czytaj więcej Premiery Oto najdroższy Mercedes Klasy G wszech czasów. Powstanie krótka seria Firma tuningowa pochodząca z Emiratów Arabskich przekształciła Mercedesa AMG G63 w kabriolet. Cena przebudowy przyprawia o zawrót głowy, ale mimo to chętnych nie brakuje. Marques przewiduje budowę krótkiej serii.