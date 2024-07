Polska premiera BMW M5 równocześnie ze światową

BMW M5 najnowszej generacji osiąga 727 KM i 1000 Nm - to dobre informacje. Gorsze są takie, że samochód waży 2,5 tony i jest wolniejszy od poprzednika. Mówimy o pierwszej w dziejach M5 hybrydzie plug-in. BMW M5 to prawdziwa klasyka „biznesowego sedana”. Dawne generacje były dość niepozorne z zewnątrz, ale potrafiły katapultować kierowcę i pasażerów do setki w tempie supersamochodu. Ot, samochód, którym można jeździć zarówno w garniturze, jak i w… kombinezonie wyścigowym. Dziś sytuacja nieco się zmienia, bo po nowym M5 mocniej widać jego możliwości. Agresywne zderzaki, duże końcówki wydechu - w tych czasach coraz większa grupa klientów lubi pokazywać, że jeżdżą mocnym autem. Z drugiej strony, obecnie prawie każda seria 5 z dwulitrowym dieslem ma stylistyczny M Pakiet. Prawdziwe M musi wyglądać bardziej muskularnie, by choć trochę się odróżnić.

BMW M5 mat. prasowe

Jeśli chodzi o osiągi, oczywiście wciąż są świetne - w przypadku najnowszego M5 jest jednak pewien problem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że każda kolejna generacja danego modelu przesuwa granice i staje się coraz szybsza. Tutaj nie do końca się to udało. O ile bowiem mówimy o najmocniejszym M5 w dziejach, czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h jest taki sam, jak w poprzedniku. Wynosi 3,5 s. To oczywiście świetny rezultat… ale niektórzy mogli oczekiwać więcej (czyli mniej). Nowe M5 jest hybrydą plug-in. Miłośnicy V8 mogą odetchnąć z ulgą - wciąż znajdziemy tu widlastą ósemkę o pojemności 4.4 litra. Sama osiąga 585 KM i 750 Nm, ale zestawiono ją z motorem elektrycznym rozwijającym 197 KM (nominalny moment obrotowy: 280 Nm, ale przełożenie wstępne na wejściu do skrzyni biegów zwiększa go do 450 Nm). To wszystko na koła przenosi 8-stopniowa skrzynia M Steptronic. Układ hybrydowy o nazwie M Hybrid inspirowany jest ponoć rozwiązaniami z modelu wyścigowego. Łączna moc systemowa M5 sięga 727 KM, a moment obrotowy wynosi 1000 Nm.